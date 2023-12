O dronă a armatei nigeriene a ucis din greşeală cel puţin 85 de civili, duminică, într-un sat din statul Kaduna, în nord-vestul Nigeriei, potrivit unor surse oficiale, acesta fiind unul dintre cele mai sângeroase bombardamente militare din ţară, relatează AFP.

Preşedintele Bola Ahmed Tinubu a ordonat, marţi, o anchetă după ce armata a recunoscut că una dintre dronele sale care viza grupuri armate a lovit accidental satul Tudun Biri, ai cărui locuitori celebrau o sărbătoare musulmană. Armata nu a oferit niciun bilanţ al victimelor, dar locuitorii din zonă au declarat că 85 de persoane, dintre care multe femei şi copii, au fost ucise.

"Biroul din zona de nord-vest a primit informaţii de la autorităţile locale potrivit cărora 85 de cadavre au fost îngropate până în prezent, în timp ce căutările continuă", a precizat într-un comunicat Agenţia naţională pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (NEMA). NEMA a informat că alte 66 de persoane sunt tratate la spital, iar oficialii din serviciile de urgenţă încă negociază cu liderii comunităţii pentru a reduce tensiunile şi a ajunge în sat.

Forţele armate nigeriene folosesc adesea lovituri aeriene în lupta lor împotriva miliţiilor din nord-vestul şi nord-estul ţării, unde luptă cu jihadiştii de peste un deceniu. Conflictul s-a soldat cu peste 40.000 de morţi şi două milioane de persoane strămutate din 2009 încoace.

"Preşedintele Tinubu descrie incidentul ca fiind foarte nefericit, tulburător şi dureros şi îşi exprimă indignarea şi durerea faţă de pierderea tragică de vieţi de nigerieni", a precizat preşedinţia într-un comunicat.

