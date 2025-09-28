Dronă văzută de piloți în apropierea aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat, aterizările au fost suspendate. „Risc major pentru siguranța zborurilor”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 21:22
573 citiri
Aeroportul Otopeni FOTO /Adriana Vlad

O dronă a dat peste cap duminică, 28 septembrie, traficul aerian pe Aeroportul Otopeni.

Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul "Henri Coandă" (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, a transmis BoardingPass.

Imediat, un controlor de trafic aerian a cerut întreruperea procedurii de aterizare.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pista 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară, mai scrie sursa citată.

Compania Națională Aeroporturi București a transmis că era o dronă civilă.

„Astăzi, 28 septembrie 2025, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei.

Aeronava a aterizat în siguranță. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută.

Reamintim că operarea dronelor în zona și în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranța zborurilor și constituie faptă penală, sancționată conform legii.

Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun”, se arată într-un comunicat de presă.

Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local AUR Iași. Acesta este rănit și a fost transportat la spital. Președintele AUR...
Prețurile la apă, plafonate în gări și aeroporturi. "Constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului"
Apa îmbuteliată de 500 ml vândută în aeroporturi, gări, autogări, porturi sau la metrou ar putea avea un preț maxim plafonat la 3 lei, potrivit unui proiect legislativ care urmărește să...
#drona, #aeroport, #Otopeni, #avion , #drona
