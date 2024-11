O dronă rusească a lovit blocul unde locuiește ambasadoarea Estoniei la Kiev. Atacul Rusiei a ucis și un bebeluș

Imobilul în care locuiește ambasadoarea Estoniei la Kiev, Annely Kolk, a fost atins de o dronă rusă, anunță vineri, 8 noiembrie, ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, care îndeamnă la ”o asistență completă” în domeniul apărării Ucrainei, relatează AFP.

”Într-un nou atac la Kiev, ieri (joi) dimineața devreme, o dronă rusească a lovit imobilul în care locuiește ambasadoarea Estoniei în Ucraina, Annely Kolk”, anunță într-un comunicat ministrul. ”Ea și soțul său sunt teferi”, anunță șeful diplomației estone, Margus Tsahkna.

Acest atac constituie ”o nouă dovadă că nimeni nu este în siguranță în Ucraina, atât timp cât Rusia își continuă agresiunea luând în mod deliberat drept țintă civili și infrastructuri civile”.

Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte peste 40 au fost rănite într-o serie de atacuri care au vizat orașele Harkov, Odesa și Kiev, au anunțat vineri autoritățile ucrainene, la o zi după un atac sângeros la Zaporojia.

Joi, o serie de atacuri rusești la Zaporojia, în sudul Ucrainei, s-a soldat cu nouă morți - inclusiv un bebeluș - și cel puțin 42 de răniți, potrivit unui nou bilanț al autorităților ucrainene.

Ministrul eston de Externe consideră că intensificarea atacurilor aeriene rusești este ”o nouă amintire a faptului că Ucraina trebuie să beneficieze de o asistență completă, mai ales în domeniul apărării aeriene, rachete cu rază lungă de acțiune, sisteme de armament și muniție”.

”Nu putem să avem linii roșii în lupta împotriva terorii și în favoarea libertății și securității”, subliniază Margus Tsahkna.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone. She was lucky not to be harmed. No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents. We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6