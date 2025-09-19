Dronă de mici dimensiuni, văzută de echipajul unui avion în apropierea Aeroportului Otopeni. A fost deschisă o anchetă

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 19:59
Aeroporul „Henri Coandă” București FOTO Facebook /Bucharest Airports

O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri, 19 septembrie, de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, fiind declanşată o anchetă. Aeronava care a observat drona a aterizat în siguranţă. Anchetatorii au identificat drona şi locaţia de unde a fost operată.

”Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport”, a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

”În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, a mai transmis sursa citată.

Instituţia reaminteşte că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare.

Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

