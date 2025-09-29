Dosar penal după ce o dronă civilă a fost reperată pe Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, în apropierea unei piste

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:07
Dosar penal după ce o dronă civilă a fost reperată pe Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, în apropierea unei piste
Aeroporul „Henri Coandă” București FOTO Facebook /Bucharest Airports

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au anunțat luni, 29 septembrie, întocmirea unui dosar penal în cazul dronei civile de mici dimensiuni care a fost semnalată de echipajul unui avion în spațiul aerian din apropierea unei piste duminică.

Cercetările se fac pentru săvârșirea infracțiunii de „Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice” prevăzută de Codul Aerian, a informat, luni, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

În cadrul cercetărilor se colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei, potrivit comunicatului IGPR.

Echipajul unei aeronave a semnalat duminică, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din apropierea pistei, a anunțat, duminică, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul a fost raportat imediat autorităților competente.

„Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente”, se arată în comunicatul CNAB.

Autoritățile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.

