O cameră video care se transformă în dronă a ajuns în magazine. Cât costă dispozitivul care poate filma și din aer

O cameră video suficient de mică pentru a încăpea în buzunar poate fi transformată într-o dronă cu ajutorul unui accesoriu separat. HoverAir Versa, un dispozitiv care combină filmarea de la sol cu cea din aer, a devenit disponibil pentru cumpărare după o campanie de finanțare colectivă.

Produsul a fost prezentat în vara acestui an și se adresează în special persoanelor care călătoresc și vor să filmeze fără să transporte separat o cameră cu stabilizator și o dronă.

Ideea din spatele dispozitivului este simplă: aceeași cameră poate fi folosită pentru filmări obișnuite, ținută în mână, sau poate fi montată pe un sistem de zbor pentru realizarea unor imagini aeriene.

HoverAir Versa costă 539 de dolari în configurația standard, care include camera și stabilizatorul. Pentru utilizarea ca dronă este necesar și pachetul Flight Kit, vândut separat pentru 149 de dolari.

Astfel, prețul complet al dispozitivului ajunge la 688 de dolari, fără accesoriile suplimentare.

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Ce poate face HoverAir Versa și cât rezistă bateria

Camera folosește un senzor de 1/1,3 inchi, cu o rezoluție de 12 megapixeli, și poate înregistra videoclipuri 4K la 60 de cadre pe secundă.

Stabilizatorul pe trei axe ajută la reducerea mișcărilor nedorite, inclusiv atunci când utilizatorul filmează în mers. Dispozitivul oferă și zoom 2x fără pierderi de calitate, potrivit producătorului.

Pentru cei care vor să editeze ulterior imaginile, HoverAir include înregistrare H-Log pe 10 biți și o gamă dinamică declarată de 17,5 trepte.

Camera dispune de 64 GB de memorie internă, care poate fi extinsă prin card microSD. Sunt disponibile și funcții bazate pe inteligență artificială pentru urmărirea automată a subiectelor filmate.

Autonomia diferă considerabil în funcție de utilizare. În modul cameră, bateria poate rezista până la 180 de minute, în timp ce în modul dronă durata de zbor este de aproximativ 14 minute.

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