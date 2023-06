Dronă doborâtă deasupra orașului Kursk din sudul Rusiei, lângă granița cu Ucraina VIDEO

Apărarea antiaeriană rusă a doborât o dronă joi seara târziu deasupra oraşul Kursk din sudul Rusiei, în apropiere de graniţa cu Ucraina, conform informaţiilor furnizate de guvernatorul regional, informează vineri Reuters.

Roman Starovoit a scris pe Telegram că sistemele apărării antiaeriene au fost în acţiune de două ori.

Guvernatorul regional nu a făcut nicio menţiune despre daune sau victime şi le-a cerut locuitorilor să evite orice resturi căzute.

O serie de atacuri aeriene au fost lansate peste graniţa Ucrainei înspre sudul Rusiei.

Au existat de asemenea incursiuni armate care au fost revendicate de grupuri care spun că se opun Kremlinului.

