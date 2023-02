Ce face un soldat rus când găsește o dronă ucraineană care nu a explodat. Totul a fost înregistrat VIDEO

O dronă sinucigașă ucraineană a susprins ultimele momente ale unui soldat rus. Drona a căzut într-o pădure de lângă orașul Bahmut, fără a exploda.

Un soldat rus se apropie de ea și începe să o lovească cu un băț. Imediat se produce explozia dronei.

Dronele sunt utilizate pe scară largă de ambele părți ale conflictului din Ucraina

Dronele sunt numite „kamikaze” pentru că atacă o dată și nu se mai întorc. Oficialii ucraineni spun că cele folosite în principal în spațiul lor aerian sunt Shahed-136 de fabricație iraniană.

