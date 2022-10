Punct ochit, punct lovit. Cum este anihilat un soldat rus aflat în tranșeu de o grenadă lansată din dronă VIDEO

Ucrainenii au făcut istorie cu metodele inedite găsite pentru a distruge tancuri și a ataca tranșee cu soldați ruși cu ajutorul grenadelor lansate din drone.

Soldații ucraineni s-au specializat atât de mult, încât deseori reușesc să lanseze grenadele chiar în tranșeele ocupate de inamic.

În imaginile filmate chiar de o dronă, prezentate de mass-media ucraineană, se vede cum aceasta dă drumul unei grenade către șanțul unde se afla soldatul rus.

The more Russians in Ukraine, the less Russians in Ukraine🤷‍♂️ pic.twitter.com/YGiDmuWrkt