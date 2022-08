Momentul atacului unei drone kamikaze asupra unor poziții rusești din Ucraina VIDEO

Ucrainenii folosesc cu succes în războiul de apărare a țării drone kamikaze trimise de americani.

Este vorba despre drone Switchblade, militarii ucraineni fiind antrenați să le folosească în lupte. Un video cu traseul dronei și momentul detonării a fost făcut public pe Twitter de către Forțele Armate ale Ucrainei. După explozie, soldații ruși care au scăpat ar fi fost ”eliminați” cu ajutorul unor lovituri de mortar.

Dronele Switchbalde sunt cunoscute drept drone „kamikaze". Sunt drone de mici dimensiuni, portabile, care au focoase și detonează la impact. Cel mai mic model poate atinge o țintă de până la 10 kilometri distanță, compania care le produce.

Drone kamikaze on russian positions

Then, the occupiers were also eliminated with an 82-mm mortar pic.twitter.com/i6dRRE5l8k