Temuta dronă nucleară Poseidon a lui Putin. Poate să scufunde Marea Britanie sau nu: Trei experți știu realitatea VIDEO

Super drona nucleară subacvatică a Rusiei, denumită Poseidon, este o armă de temut care nu poate fi contracarată de apărarea antirachetă.

Ea a fost prezentată la televiziunea de stat de la Moscova, spunându-se despre ea că ”ar putea șterge Marea Britanie de pe hartă”, însă experții militari spun altceva.

Euronews a verificat afirmațiile făcute de Dmitri Kiseliov la postul de televiziune din Rusia, cerând părerea a trei experți în arme nucleare, submarine și drone. Trebuie specificat faptul că drona nucleară Poseidon a Rusiei cunoscută și sub numele de Status-6, dar și Kanyon, în Statele Unite, este practic o torpilă autonomă foarte mare, cu propulsie nucleară, înarmată cu un focos nuclear.

”Torpila Poseidon are o lungime de 20 de metri, poate ajunge la o adâncime de 1.000 de metri și are o rază de acțiune de cel puțin 10.000 de kilometri și o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră”, a spus Sidharth Kaushal, cercetător în apărare și securitate de la think-tank-ul britanic RUSI.

Poseidon este denumită dronă deoarece poate naviga în mod autonom și poate avea chiar capacitatea de a fi redirecționată de la distanță sau de a avea misiunea întreruptă după lansare.

Se crede că are învelișul din titan, care îi permite să reziste la o mare presiune în adâncurile extreme și drona ar putea fi folosită ca armă pe fundul mării, ceea ce înseamnă că ”nu trebuie să riști să trimiți pentru lansare un submarin destul de mare și foarte scump”, a spus Kaushal.

Problema cea mai mare ”este mai dificil de interceptat pentru că, știți, deși există apărare antirachetă, foarte puține țări sunt pregătite să se apere împotriva unei torpile nucleare, în special una care se deplasează cu viteze mari”, a spus expertul.

Cât de puternică este drona Poseidon?

La televiziunea de la Moscova, rușii au spus că Poseidon ar avea un focos de 100 de megatone. Însă, un expert, David Hambling, jurnalist din domeniul apărării, spune că ”afirmația rușilor este, pur și simplu, nebună”.

Experții în apărare spun că drona nucleară ar putea avea până la 2 megatone, o cifră anunțată de agenția TASS. Dar și așa, este o cifră colosală, ea reprezentând de peste 100 de ori forța bombei de le Hiroshima.

Ar putea drona rusească să scufunde Marea Britanie?

Afirmația rușilor că Poseidon ”ar scufunda Marea Britanie și ar crea un val tsunami uriaș de până la 500 de metri înălțime” nu este realistă. Hambling spune că acest lucru este fantezist, mult exagerat. ”Dacă este mutată într-un port și detonată foarte aproape în larg, drona cu siguranță ar putea distruge un oraș, dar nu și Marea Britanie în ansamblu”.

Numai că drona nucleară Poseidon a Rusiei nu este gata de utilizare. ”Se pare că au existat teste, dar cât de reușite au fost ele, care este stadiul acestui program în acest moment? Sincer, nu știm încă”, a spus Pavel Poidvig, expert în domeniul nuclear de la Institutul UNIDIR al ONU.

”Cred cu tărie că drona nu este încă gata de implementare”, a spus expertul. Drona în sine poate fi gata, dar sistemul de lansare nu este terminat.

Iar submarinul Belgorod cu scop special, încă nu este operațional (care ar putea lansa Poseidon), din câte știm”, a spus Kaushal. Iar, Hi Sutton, un expert în submarine a dezmințit afirmațiile Canalului 1 din Rusia. În prezent, submarinul Belgorod, ce ar fi folosit pentru drona nucleară se află pe un doc, pe uscat, la Severodvinsk, lângă Marea Barents, așa cum reiese dintr-o fotografie luată din satelit. În plus, Sutton a spus că drona Poseidon ”este o armă, care nu poate fi stopată de apărarea antirachetă”.

Despite #Russian State TV threats of destroying UK (and Ireland?) with a Poseidon nuclear torpedo, the only Poseidon submarine is actually in dry dock. Image from a few days ago but confident Belgorod is still unavailable. The submarine hasn't been commissioned yet pic.twitter.com/iyqK4nYhYF