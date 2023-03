”Hello. It's me” Momentul în care o dronă ucraineană intră cu totul prin trapa unui tanc rusesc VIDEO

După ce au atins perfecțiunea în a arunca bombe din drone în interiorul tancurilor rusești, ucrainenii au trecut la nivelul următor.

Într-un material video publicat pe Twitter se poate observa cum o dronă intră efectiv prin trapa tancului, după care are loc explozia.

Momentele sunt filmate până la final, când imaginile sunt însoțite de câteva cuvinte și linia melodică a piesei ”Hello” a lui Adele.

A Ukrainian FPV kamikaze drone gracefully lands in the open hatch of a Russian tank. https://t.co/u0ER6mUuiK pic.twitter.com/tAjxwXboGX