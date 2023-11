Marina Regală a anunțat o premieră: o dronă militară de mari dimensiuni, special modificată, a fost lansată cu succes de pe cel mai nou portavion britanic. Momentul este unul important pentru că, până acum, doar SUA au mai reușit un astfel de zbor, relatează Insider.

Zborul test al aeronavei fără pilot Mojave, pilotată de la distanță, a avut loc în largul coastei Virginiei. Drona a decolat și a aterizat pe puntea navei HMS Prince of Wales, clasa Queen Elizabeth, în cursul unei sesiuni de antrenament cu forțele americane, a transmis vineri, într-un comunicat, Marina Regală.

Dronele Mojave au fost dezvoltate pornind de la MQ-1C Gray Eagle și MQ-9 Reaper și sunt adaptate pentru decolări și aterizări scurte. Ele au o lungime de puțin peste 9 metri și o anvergură a aripilor de 17 metri, potrivit Adevărul.

În comunicatul său, Marina britanică a subliniat că niciun sistem fără echipaj de această dimensiune ”nu a mai zburat vreodată de pe un portavion în afara Marinei americane. Sursa citată a precizat că testele au arătat, totodată, cum pot opera dronele alături de avioanele de luptă, precum avioanele de vânătoare invizibile F-35 de generația a cincea staționate la bordul portavionului britanic.

”Succesul acestui test anunță un nou început în modul în care desfășurăm aviația maritimă și reprezintă un alt pas interesant în evoluția grupului de atac al portavioanelor Marinei Regale într-o forță de luptă mixtă cu echipaj și fără echipaj”, a declarat contraamiralul James Parkin, care a contribuit la planificarea testului.

Imensa dronă Mojave este capabilă de misiuni de lungă durată și poate fi înarmată cu până la 16 rachete Hellfire, operând de pe puntea portavionului.

