Scandalul dronei rusești căzută pe teritoriul nostru e ultimul dintr-un șir lung de întâmplări sinistre. Pare că s-au adunat toate în ceva mai mult de o lună (șoferi ucigași prinși drogați la volan, dar lăsați liberi de cei plătiți să ne apere, mame care nasc pe trotuar sau mor cu zile în spitale, explozii și incendii devastatoare, bombe rusești pe teritoriul național). Toate ne arată că suntem singuri în fața destinului.

În situații de criza ni se dezvăluie fața hâdă a unor autorități luate complet pe nepregătite, incompetente și delăsătoare. Peste tot vedem rânjetul lor ascuns în umbra cuvântului moarte. De cum ieși din spațiul personal ești pe cont propriu.

Pun această destrămare accelerată a țării cu precădere pe umerii președintelui Iohannis. El este de fapt sursa răului. I-au trebuit mai puțin de două mandate ca să transforme un stat cumva închegat și funcțional într-un adevărat no man’s land. Legile - alea care sunt, nu funcționează, semenii puși să le aplice plătiți împărătește n-o fac, forțele de ordine își văd de treburi în becisnicia lor funciară. Și peste toate domnește cu o nepăsare suverană, agresivă chiar, greu de egalat pe viitor, președintele neamț cu numele, dar mai român în purtare ca ultimul pălmaș de provincie.

Acum, în momentele de criză, cu războiul ce pare că vrea să treacă Dunărea, vedem “valoarea” pilelor de partid împuternicite de președinte fără să clipească. Ce caută un profesor de limbi străine în funcția de șef la ministerul Apărării?! Or mai înainte un…sociolog? Cristian Pătrășconiu scria deunăzi că Armata rămâne alături de Biserică în topul încrederii pentru că (încă) n-am văzut-o la lucru. Perfect adevărat zic. După cum stau faptele cu drona rusească, dacă se mai întâmplă o boroboață asemenea, încrederea în Armată nu sare de piciorul broaștei.

Jocul imbecil de comunicare cu “uite drona, nu e drona” a fost hârtia de turnesol. Ne-a arătat iarăși că degeaba avem alegeri libere dacă o facem prost. Dar unde nu e calitate umană nici Dumnezeu nu cere. Comunicarea între instituțiile esențiale ale țării înțesate cu pile de partid, sugrumate de nepotism grețos a tins în acest caz asimptotic spre zero. Ne-am făcut de batjocură în vreme ce la București taman ce se desfășura gargara cu “cele trei mări”. Ha! Ha! Ha! Totuși, suntem de plâns. Or, dacă în cazul unei drone rătăcite autoritățile s-au comportat jalnic, ia să ne imaginăm că intrăm în război. Ăștia fug din țară!

Și în toată această vreme clasa politică e implicată în mizerii insipide, în politicianism local ieftin. Am avut vremuri bune care au născut politicieni slabi. Aici și peste tot în lumea democratică. Gândiți-vă la senilul Biden putred de corupt, la Scholtz socialistul ori la Sunak habarnistul. Ce să mai vorbim de Iohannis, de nea Marcel, de Ciucă al nostru ori de Câciu, Predoiu sau Gorghiu.

Cum scriam, de cum pășim în afara locuinței nu ne apără nimeni. Suntem țara nimănui. Statul corupt, incompetent și lacom nu e bun de nimic. Ar trebui demolat și refăcut din temelii. Nu e nimeni care să ne apare nici de dușmanii interni, nici de ruși. Suntem un bolnav ce pare irecuperabil. Îl ții pe perfuzii costisitoare, dar moartea s-a ivit deja în tocul ușii.

