Ucraineanul care a zburat o dronă peste o clădire oficială din Varșovia a fost deportat

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:31
337 citiri
Prim-ministrul Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk

Un cetățean ucrainean a fost acuzat de încălcarea prevederilor Legii aviației, din Polonia, după ce ar fi pilotat o dronă deasupra Palatului Belvedere din Varșovia, folosit și de președinție și de guvern. Autoritățile au dispus deportarea bărbatului, potrivit informațiilor oficiale și relatărilor din presă.

Procurorii au reținut că zborul a fost efectuat într-o zonă restricționată, în baza articolului 212 din Legea aviației. Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, a acceptat sancțiunea și a achitat o amendă de 4.000 de zloți (aprox 4.800 lei). Ulterior, Direcția de urmărire penală a trimis o solicitare către grăniceri pentru a-l aduce la frontieră pe tânărul care se află pe teritoriul statului, iar autoritățile au hotărât deportarea sa. Conform deciziei, acesta va fi transportat la unul dintre punctele de trecere a frontierei și obligat să părăsească Polonia; pe lângă aceasta, i s-a aplicat o interdicție de intrare în Polonia și în statele Spațiului Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

Un alt tânăr reținut în legătură cu incidentul, o cetățeancă belarusă în vârstă de 17 ani, a fost cercetată de anchetatori doar ca martoră și a fost eliberată, au transmis surse citate de mass-media poloneză.

Serviciile de securitate interne au demarat verificări pentru a stabili dacă zborul dronei ar fi putut fi legat de activități de spionaj. Potrivit reportajelor postului RMF FM, Agenția de Securitate Internă a analizat conținutul telefoanelor persoanelor străine implicate, în căutarea unor indicii privind comenzi sau legături cu serviciile de informații, dar anchetatorii nu au identificat probe care să arate că cei reținuți ar fi acționat pentru agenți străini.

Alertarea publică a avut loc luni seara, când premierul Donald Tusk a anunțat pe platforma X (fostul Twitter) că Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat

și deasupra Belvedere, reședința prezidențială. În primul comunicat al premierului s-a menționat că au fost reținute două persoane de naționalitate belarusă.

Regimul zborurilor cu drone peste obiective sensibile este strict reglementat în Polonia: este interzisă operarea lor deasupra clădirilor guvernamentale și a altor infrastructuri critice, iar locurile respective sunt semnalizate cu plăcuțe care indică interdicția. Operatorii de drone pot verifica, printr-o aplicație specială, zonele în care sunt permise sau interzise zborurile, iar orice zbor trebuie raportat prin aplicația DroneTower. Pe site-ul Agenției Poloneze pentru Servicii de Navigație Aeriană este disponibil un DroneMap cu zonele marcate, inclusiv cele în care dronele nu pot zbura.

#drona, #Donald Tusk, #Polonia, #Ucraina , #Polonia
