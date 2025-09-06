O posibilă dronă a căzut în estul Poloniei. Țara europeană este în stare de alertă maximă în ceea ce privește obiectele care intră în spațiul său aerian

Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă, 6 septembrie, postul de radio RMF FM.

„Pot confirma incidentul. Un obiect neidentificat a fost găsit în Majdan-Sielce. Odată ce ancheta va fi finalizată, procurorul va putea oferi informații despre obiect și ce s-a întâmplat de fapt. Poliția este la fața locului, lăsați-i să-și desfășoare ancheta”, ne-a declarat Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrație, adăugând că în prezent este dificil de prezis cât va dura examinarea la fața locului a obiectului.

Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte obiectele care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după startul invaziei ruseşti în Ucraina.

RMF FM a anunţat că obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri şi că serviciile de securitate se aflau la faţa locului.

În august, o dronă s-a prăbuşit într-un câmp de porumb din estul Poloniei.

Un procuror care a investigat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că drona a intrat în Polonia din direcţia Belarusului, un aliat al Rusiei.

