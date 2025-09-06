O posibilă dronă a căzut în estul Poloniei. Țara europeană este în stare de alertă maximă în ceea ce privește obiectele care intră în spațiul său aerian

Dronă căzută în Polonia FOTO captură video TVN24

Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă, 6 septembrie, postul de radio RMF FM.

„Pot confirma incidentul. Un obiect neidentificat a fost găsit în Majdan-Sielce. Odată ce ancheta va fi finalizată, procurorul va putea oferi informații despre obiect și ce s-a întâmplat de fapt. Poliția este la fața locului, lăsați-i să-și desfășoare ancheta”, ne-a declarat Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrație, adăugând că în prezent este dificil de prezis cât va dura examinarea la fața locului a obiectului.

Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte obiectele care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după startul invaziei ruseşti în Ucraina.

RMF FM a anunţat că obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri şi că serviciile de securitate se aflau la faţa locului.

În august, o dronă s-a prăbuşit într-un câmp de porumb din estul Poloniei.

Un procuror care a investigat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că drona a intrat în Polonia din direcţia Belarusului, un aliat al Rusiei.

