Un rus s-a filmat în timp ce era urmărit de o dronă ucraineană, printre ruine. Cum a reușit să scape VIDEO

Un bărbat rus a publicat o filmare care arată cum a fost urmărit de o dronă ucraineană, printre ruinele unei clădiri din Donbas, în estul Ucrainei.

Filmul urmăririi a fost postat pe rețeaua X marți, 11 septembrie 2024. Incidentul s-ar fi produs într-o fostă fabrică. La un moment dat, bărbatul căutat de dronă pare să-i ceară unei alte persoane să pornească bruiajul: „A intrat în fabrică! Dă drumul la bruiaj!”.

Apoi se aude cum aeronava fără pilot explodează.

Aparent, rusul care fusese urmărit de dronă a scăpat nevătămat.

Dmitri, administratorul site-ului War Translated, cel care a postat filmul pe rețeaua X, susține că bărbatul din imagini ar fi ori corespondent de război (jurnalist), ori combatant (militar) rus. În filmul postat, bărbatul urmărit de dronă pare să poarte îmbrăcăminte de camuflaj. Pe de altă parte, faptul ca avea la dispoziție un sistem de bruiaj întărește ipoteza că persoana urmărită este un militar.

”Ca un film de groază: un reporter de război/combatant rus se filmează în timp ce era urmărit de o dronă ucraineană, în interiorul unei fabrici din Donbas. Din fericire pentru el, drona explodează, fără a provoca victime”, comentează

Like a horror movie: Russian war reporter/combatant films himself being chased by a Ukrainian drone inside a factory in Donbas.

Lucky for him, the drone explodes but fails to cause harm. pic.twitter.com/qxxSWrplGK