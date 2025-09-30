Oana Țoiu pentru Reuters: "România plănuiește să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO"

România plănuiește să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO, a declarat ministrul de Externe Oana Țoiu, într-un interviu pentru Reuters.

Șefa diplomației românești speră să se inițieze rapid producția, pe teritoriul României, de drone defensive, împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat ministra.

Ea a subliniat faptul că discuțiile cu Ucraina au început înainte de seria de incursiuni de drone, posibil rusești, în spațiul aerian al mai multor țări din regiune, din ultimele săptămâni.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus Țoiu.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a mai spus ministra de Externe în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali de la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni, 29 septembrie.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, deoarece Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de vânătoare în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. De asemenea, România a declarat că avioanele sale aproape au atacat o dronă care a intrat în spațiul său aerian.

Moscova a susținut, însă, cu tărie că nu a vizat niciodată națiunile UE sau NATO și nu are planuri să facă acest lucru în viitor.

ZIDUL DE DRONE

Remarcile Oanei Țoiu despre producția comună vin în contextul în care Ucraina a luat măsuri pentru a relaxa restricțiile privind exportul armelor sale, pe care le-a folosit și le-a perfecționat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat aceste arme în discursul său adresat Adunării Generale a ONU săptămâna trecută, în încercarea de a consolida sprijinul aliaților și de a demonstra că susținerea legăturilor strânse cu Kievul este o stradă cu două sensuri.

Uniunea Europeană a susținut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

APROBARE PENTRU TRUPE SUA

Țoiu a mai spus că România a aprobat o prezență sporită a trupelor americane pe teritoriul său pentru a sprijini operațiunile de realimentare din Orientul Mijlociu, deși a refuzat să ofere cifre.

De la revenirea lui Trump la putere, aliații europeni au fost îngrijorați de potențialele reduceri la aproximativ 80.000 de soldați americani din Europa, pe măsură ce îngrijorările lor cu privire la amenințarea din partea Rusiei cresc.

România, care se învecinează cu Ucraina, găzduiește un număr de trupe americane și intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro (2,9 miliarde de dolari) în baza sa aeriană Mihail Kogălniceanu în următorii ani, extinzându-i capacitatea de a găzdui 10.000 de soldați români și aliați.

România a decis să permită o prezență sporită a SUA în bazele sale militare NATO, a declarat ea, menționând că realimentarea în aer ar putea fi necesară „în cazul unei reacții necesare în volatilul Orient Mijlociu”.

Pentagonul nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la planurile sale.

