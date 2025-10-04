Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer

Zboruri anulate după ce au fost observate drone în apropierea aeroportului din Munchen FOTO Facebook /Munich Airport

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autoritățile.

„Controlul traficului aerian german a restricționat operațiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauție din cauza semnalării unor drone neconfirmate și le-a suspendat până la noi dispoziții”, se arată într-o declarație publicată pe site-ul aeroportului.

Un purtător de cuvânt al poliției aeroportuare a declarat că ambele piste ale aeroportului din München au fost închise.

Căpitanul unui avion cu destinația Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariției unor drone în apropierea pistelor de decolare și aterizare” și că elicopterele poliției se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a arătat că cel puțin două zboruri cu destinația München zburau în cerc la o anumită distanță de aeroport.

Site-ul aeroportului a arătat că cel puțin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală (21:35 ora României).

Potrivit presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart.

„Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranță vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, față de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul fusese deja închis joi seară timp de câteva ore și în primele ore ale dimineții, după observarea unor drone neconfirmate, ceea ce a perturbat zeci de zboruri.

Cu câteva ore mai devreme, vineri, o dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea unor instalații militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariției unor drone, pe care unele autorități le-au atribuit Rusiei. Kremlinul a negat orice implicare.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliție a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

