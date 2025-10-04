Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 07:10
823 citiri
Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
Zboruri anulate după ce au fost observate drone în apropierea aeroportului din Munchen FOTO Facebook /Munich Airport

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autoritățile.

„Controlul traficului aerian german a restricționat operațiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauție din cauza semnalării unor drone neconfirmate și le-a suspendat până la noi dispoziții”, se arată într-o declarație publicată pe site-ul aeroportului.

Un purtător de cuvânt al poliției aeroportuare a declarat că ambele piste ale aeroportului din München au fost închise.

Căpitanul unui avion cu destinația Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariției unor drone în apropierea pistelor de decolare și aterizare” și că elicopterele poliției se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a arătat că cel puțin două zboruri cu destinația München zburau în cerc la o anumită distanță de aeroport.

Site-ul aeroportului a arătat că cel puțin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală (21:35 ora României).

Potrivit presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart.

„Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranță vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, față de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul fusese deja închis joi seară timp de câteva ore și în primele ore ale dimineții, după observarea unor drone neconfirmate, ceea ce a perturbat zeci de zboruri.

Cu câteva ore mai devreme, vineri, o dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea unor instalații militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariției unor drone, pe care unele autorități le-au atribuit Rusiei. Kremlinul a negat orice implicare.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliție a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

Germania investighează posibile legături între un vas din „flota fantomă” a Rusiei și dronele ce au pus pe jar autoritățile
Germania investighează posibile legături între un vas din „flota fantomă” a Rusiei și dronele ce au pus pe jar autoritățile
Autoritățile germane investighează dacă un vas de marfă asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei ar putea avea legături cu apariția unor drone observate în nordul țării în luna...
Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
Polițiștii germani din orășelul Bremerhaven, districtul Geestemünde, au avut parte nu demult de o misiune mai specială. În loc să se confrunte cu vreun infractor extrem de periculos,...
#drone Europa, #Germania, #aeroport munchen, #aeroport inchis , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit turcii pe Mihaila, dupa ce a marcat cu o "racheta" de la 55 de metri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Trotinetele si RCA pe CNP. Seful ASF reactioneaza la propunerea controversata a lui Titi Aur

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine plătește pagubele dacă un pom cade peste mașina ta? Cum poți solicita despăgubiri
  2. Moldova, victimă colaterală a campaniei electorale a lui Viktor Orbán. Un expert explică care ar fi motivele pentru care Ungaria ar bloca aderarea la UE
  3. SUA expulzează un jurnalist pentru că a relatat de la manifestațiile anti-Trump. „Dacă veniți în țara noastră și încălcați legile, vă vom aresta și NU veți reveni NICIODATĂ” VIDEO
  4. Netanyahu, surprins de solicitarea celui mai puternic aliat al său. Ce a cerut Donald Trump Israelului VIDEO
  5. Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
  6. Un fost secretar de stat dezvăluie slăbiciunea ”bătăușului” Putin: Pierderea bijuteriei coroanei imperiului rus îl va doborî
  7. Trump primește o veste groaznică: O superputere ar putea avea un sistem „Golden Dome” înaintea SUA VIDEO
  8. Planul cinic al lui Putin de a rupe NATO: Rusia are trei ținte foarte clare
  9. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale și ninsori în următoarele ore UPDATE
  10. Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare VIDEO FOTO