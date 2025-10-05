Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 07:23
808 citiri
Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania, după decizii similare în München VIDEO
Aeroportul din VIlnius a fost închis temporar FOTO ltou.lt

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineața, la ora locală 04.50 (04.50 - ora României).

Aceste incidente se înmulțesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri sensibile, după incursiunea a cel puțin 19 drone în spațiul aerian polonez la începutul lunii septembrie.

Aeroportul din Vilnius va fi închis „până la ora 04:30 (01:30 GMT)”, duminică, din cauza unei „posibile serii de baloane în apropiere”, a indicat acesta într-o postare pe Facebook. Acesta a declarat că a fost informat cu privire la această măsură de către agenția de supraveghere aeriană Oro Navigajica la ora 22:16 (19:16 GMT).

Avioanele care trebuiau să aterizeze în capitală au fost redirecționate către Kaunas (centru-sud), Letonia, Polonia sau s-au reîntors la destinație, în timp ce un zbor spre Helsinki a fost anulat.

Această întrerupere a traficului aerian la Vilnius survine imediat după un caz similar în Germania, la München, unde aeroportul a fost închis joi seara și apoi vineri seara din cauza alertelor cu drone, înainte de a se redeschide sâmbătă.

Traficul aerian a fost reluat la ora 04:50 ora locală (01:50 GMT) duminică dimineața, a anunțat operatorul aeroportului într-un comunicat publicat pe Facebook.

Postul public de televiziune LRT a raportat sâmbătă seara, citând șeful agenției lituaniene de gestionare a crizelor, că 13 baloane se îndreptau spre aeroportul din Vilnius.

Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autoritățile....
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are...
