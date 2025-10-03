Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia

Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are loc la doar câteva ore după ce mai multe drone au fost observate deasupra aeroportului din München, fapt ce a dus la suspendarea temporară a zborurilor.

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de granița cu Germania, informează presa belgiană.

„Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania și au fost observate și de poliția din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spațiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranță.

Informația a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, care a anunțat că este în curs o anchetă.

Primarul din Butgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenția de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o amenințare cu drone în dimineața zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la granița cu Danemarca.

În perioada 22-25 septembrie, țara scandinavă a fost, de asemenea, ținta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase față de prezența a 19 drone în spațiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanșând o reacție fermă din partea NATO.

Deși originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autoritățile daneze și poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

