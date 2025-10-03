Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are loc la doar câteva ore după ce mai multe drone au fost observate deasupra aeroportului din München, fapt ce a dus la suspendarea temporară a zborurilor.
Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de granița cu Germania, informează presa belgiană.
„Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania și au fost observate și de poliția din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.
Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spațiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranță.
🚨 BREAKING: Reports claim that over a dozen drones were spotted flying over Elsenborn military area in 🇧🇪 Belgium near the German border last night. This is the first such sighting in Belgium since the start of this wave of sightings across Europe, and is very alarming. pic.twitter.com/Kjq7uQa7Tv— OSINTGlobal (@KJ_X23) October 3, 2025
Informația a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, care a anunțat că este în curs o anchetă.
Primarul din Butgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenția de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o amenințare cu drone în dimineața zilei de vineri.
Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la granița cu Danemarca.
În perioada 22-25 septembrie, țara scandinavă a fost, de asemenea, ținta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.
Înainte de aceasta, Polonia protestase față de prezența a 19 drone în spațiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanșând o reacție fermă din partea NATO.
Deși originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autoritățile daneze și poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.
Face bine afacerilor elitelor europene 😉
... Vezi tot