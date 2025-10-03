Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:21
169 citiri
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Roi de drone/FOTO:X/@newsinaday

Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are loc la doar câteva ore după ce mai multe drone au fost observate deasupra aeroportului din München, fapt ce a dus la suspendarea temporară a zborurilor.

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de granița cu Germania, informează presa belgiană.

„Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania și au fost observate și de poliția din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spațiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranță.

Informația a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, care a anunțat că este în curs o anchetă.

Primarul din Butgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenția de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o amenințare cu drone în dimineața zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la granița cu Danemarca.

În perioada 22-25 septembrie, țara scandinavă a fost, de asemenea, ținta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase față de prezența a 19 drone în spațiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanșând o reacție fermă din partea NATO.

Deși originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autoritățile daneze și poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
Premierul belgian, Bart De Wever, în a cărui țară se află majoritatea activelor rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina, a anunțat joi, 2...
George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”
George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”
Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri pe rețeaua X că și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel, criticând conținutul platformei pe care...
#drone Europa, #Belgia, #baza militara, #incident cu drone, #Liege , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump si-a anuntat planurile, dar a primit rapid o replica taioasa si totul este "in aer"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit
  2. Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
  3. Premieră: Noul arhiepiscop al Bisericii Anglicane e o femeie. Ce a propus pentru cuplurile LGBT+
  4. Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
  5. BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
  6. Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
  7. Mișcare îndrăzneață a bulgarilor: vecinii noștri se mișcă și cumpără de la ruși benzinăriile Gazprom de la ei din țară
  8. Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO
  9. Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român
  10. Cum a ajuns un român din Franța să dea examenul pentru permis de 20 de ori și să câștige zeci de mii de euro