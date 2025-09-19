Incident cu drone rusești: Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, a anunțat poliția militară

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:24
377 citiri
Polonezii au găsit resturi de rachete FOTO X/@MarcinRogowsk14

Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliția militară poloneză, la peste o săptămână după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au doborât mai multe drone rusești pătrunse în spațiul său aerian.

Filiala din Lublin a poliției militare poloneze urma să efectueze joi investigații privind obiectele descoperite, au declarat autoritățile pe rețeaua X.

Săptămâna trecută, Polonia a declarat că în spațiul său aerian au pătruns drone rusești în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia.

Împotriva dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare F-16 poloneze și F-35 olandeze, staționate în Polonia în cadrul forțelor NATO.

România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian
România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, Polonia trimițând avioane ca răspuns la noi atacuri cu drone rusești chiar...
Polonia acuză noi tentative ale dronelor rusești de a încălca spațiul aerian al NATO
Polonia a anunțat joi, 18 septembrie, că drone rusești au încercat din nou să pătrundă în spațiul său aerian, la doar câteva zile după un incident similar care a determinat Varșovia...
#drone polonia, #resturi drone, #drone rusesti, #drone rusesti polonia , #Razboi Ucraina
