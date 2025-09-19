Incident cu drone rusești: Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, a anunțat poliția militară

Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliția militară poloneză, la peste o săptămână după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au doborât mai multe drone rusești pătrunse în spațiul său aerian.

Filiala din Lublin a poliției militare poloneze urma să efectueze joi investigații privind obiectele descoperite, au declarat autoritățile pe rețeaua X.

Săptămâna trecută, Polonia a declarat că în spațiul său aerian au pătruns drone rusești în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Rusia a declarat că nu a vizat Polonia.

Împotriva dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare F-16 poloneze și F-35 olandeze, staționate în Polonia în cadrul forțelor NATO.

Ads