Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 13:31
160 citiri
Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă
Avion Eurofighter Typhoon/ FOTO: X/@BearJFK

Mai multe drone au fost detectate, joi seară, 4 septembrie, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina.

După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.

”În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina.

La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord şi ulterior semnalul electronic a dispărut”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forţele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detaşament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliţie Aeriană întărită, pentru protejarea spaţiului aerian naţional şi aliat.

Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei - de exemplu la nord de brațul Chilia al...
Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"
Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în seara de 2 septembrie 2025, că nu poate da detalii privind conținutul ajutoarelor militare oferite de România către Ucraina,...
#drone Romania, #sulina, #granita Ucraina Romania, #Eurofighter Typhoon, #MApN , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Regretele romanilor reintorsi acasa din Occident: "Am o ura si mai mare acum, decat atunci cand am plecat prima data"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă
  2. Trump vrea "război". Semnează azi decretul care răstoarnă 70 de ani de istorie
  3. Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă, 6 septembrie. Care este motivul. Anunțul Infotrafic
  4. MAE anunță „vești proaste pentru fugarii de lux din România” după decizia Curții Europene de Justiție
  5. Cum transformă Putin copiii ucraineni în carne de tun
  6. Zelenski discută la Kiev cu premierul slovac Fico și președintele Consiliului European despre importurile de petrol rusesc
  7. Putin îl cheamă iar pe Zelenski la Moscova, pentru negocieri. "Cel mai bun loc". Președintele rus nu vrea să plece din Rusia
  8. Cod galben de caniculă în 15 județe. Temperaturile ar putea ajunge până la 36 de grade HĂRȚI
  9. Melania Trump, avertisment neașteptat într-o intervenție publică rară: „Roboții sunt aici”
  10. Benzina adusă clandestin din România. Pericol și pentru turiștii români care alimentează în Grecia