Primele două tipuri de drone românești dezvoltate împreună cu americanii au fost testate cu succes. Ce performanțe au

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:13
România va avea drone de producție autohtonă FOTO captură video Digi24

Primele prototipuri româneşti de drone militare — Cuda şi Sirin — dezvoltate de Carfil Braşov în parteneriat cu Periscope Aviation (SUA) au trecut cu succes testele în poligon: ambele modele, destinate atât supravegherii, cât şi misiunilor de atac, au demonstrat capacitatea de a lansa muniţie la punctul stabilit. Sirin poate transporta până la 15 kg şi urcă până la 5.000 m (autonomie 36 min), Cuda atinge 4.000 m şi rămâne în aer 30 min. Producţia a fost planificată pentru cel puţin 10 unităţi din fiecare tip până la finalul anului, iar specialiştii americani vor veni la Braşov pentru instruirea piloţilor.

Directorul general Carfil, Mircea Petru Tanţău, a declarat că au fost întârzieri întrucât au apărut diverse solicitări din teatrele de luptă pentru optimizarea acestora.

„Am vrut să avem o dronă românească. Să nu fim dependenţi de altcineva. Pe parcursul dezvoltării lor au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj şi aşa mai departe”, a afirmat directorul general.

Acesta a precizat că partenerii americani vor sosi la Braşov şi vor începe pregătirea în comun pentru piloţii de drone.

„Americanii şi instructorii lor vin la Carfil şi o să începem pregătirea în comun pentru piloţii de drone Cuda şi Sirin”, a declarat Mircea Petru Tanţău, director general Carfil.

Potrivit sursei citate, până la finalul anului, ar urma să fie fabricate cel puţin 10 drone din fiecare tip.

„Noi încercăm să fie până la finalul anului. Vedem săptămâna viitoare când vin specialiştii americani. Am stabilit cu ei că dacă nu putem achiziţiona componente pentru 25 de seturi din fiecare, măcar 10 din fiecare set să putem să montăm”, a mai spus Mircea Petru Tanţău.

Demonstraţiile de zbor cu drone purtătoare de muniţie s-au încheiat cu succes. Astfel, drona a transportat încărcătura explozivă şi a eliberat proiectilul la punctul stabilit.

Sirin poate căra până la 15 kilograme, ajunge la 5.000 de metri altitudine şi are o autonomie de zbor de 36 de minute, în timp ce Cuda urcă până la 4.000 de metri şi poate rămâne în aer 30 de minute, cu o încărcătură de 1,5 kilograme.

Uzina Carfil Braşov va produce, în total, şapte tipuri de drone împreună cu partenerii americani sau firmele care au creat deja diferite prototipuri. În perioada următoare, la Braşov va începe şi instruirea piloţilor.

La Braşov, va ajunge în următoarele sătpămâni încă un prototip – Stingray – o dronă tactică maritimă de supraveghere, recunoaştere şi transport.

