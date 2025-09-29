Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:57
81 citiri
Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări
Fragmente de dronă rusească descoperite în județul Tulcea FOTO /Poliția Republicii Moldova

Ministerul Apărării a anunțat luni, 29 septembrie, că o echipă mixtă, care include SRI și Poliția de Frontieră, face verificări în județul Tulcea, în urma unui apel la 112, care a transmis existența unor fragmente de dronă.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la locul indicat, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării.

Dronele rusești ajunse în spațiul aerian al României nu au fost deocamdată doborâte de Armata Română, chiar dacă a fost adoptată o lege care permite acest lucru, iar CSAT stabilește și regulile de aplicare.

Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
Florian Coldea, fostul șef operațional al SRI, a transmis duminică presei un comunicat cu ocazia înmormântării lui Dumitru Dumbravă, care a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui...
MApN anunță deplasări de tehnică militară. Mii de militari francezi care participă la exercițiul Dacian Fall 2025 vor intra în țară pe la Giurgiu și Vama Veche
MApN anunță deplasări de tehnică militară. Mii de militari francezi care participă la exercițiul Dacian Fall 2025 vor intra în țară pe la Giurgiu și Vama Veche
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în...
#drone Romania, #fragmente drona, #MApN, #tulcea, #SRI, #politia de frontiera , #drone cazute
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
ObservatorNews.ro
Alerta de vreme rea in aproape toata tara. Ploi, frig si ninsori la munte, timp de trei zile
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări
  2. Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
  3. După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
  4. Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
  5. Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care este starea consilierului AUR
  6. „Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului
  7. Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU
  8. UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
  9. Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
  10. Agenții lui Trump au fost umiliți de un curier pe bicicletă în Chicago. Imaginile devenite virale cu eșecul agenților americani de a-l prinde VIDEO