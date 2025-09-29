Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări

Ministerul Apărării a anunțat luni, 29 septembrie, că o echipă mixtă, care include SRI și Poliția de Frontieră, face verificări în județul Tulcea, în urma unui apel la 112, care a transmis existența unor fragmente de dronă.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la locul indicat, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării.

Dronele rusești ajunse în spațiul aerian al României nu au fost deocamdată doborâte de Armata Română, chiar dacă a fost adoptată o lege care permite acest lucru, iar CSAT stabilește și regulile de aplicare.

