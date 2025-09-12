Mesaj pentru Trump, după ce a catalogat intrarea dronelor rusești în Polonia drept o posibilă ”eroare”: „Nu se pune problema unei greșeli”

Nu poate exista nicio greșeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia președintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineață a unor drone ruse ar fi putut fi accidentală.

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la președintele Trump: nu se pune problema unei greșeli – acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News.

Miercuri dimineață, Polonia a doborât drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a utilizat puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

„Ar putea fi o eroare”, le-a răspuns Trump jurnaliștilor atunci când a fost întrebat despre pătrunderea dronelor în Polonia. „Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat președintele american.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

„În noaptea în care 19 drone rusești au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greșeli”, a declarat el, într-o înregistrare video postată pe platforma X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe polonez.

