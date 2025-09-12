Mesaj pentru Trump, după ce a catalogat intrarea dronelor rusești în Polonia drept o posibilă ”eroare”: „Nu se pune problema unei greșeli”

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:22
722 citiri
Mesaj pentru Trump, după ce a catalogat intrarea dronelor rusești în Polonia drept o posibilă ”eroare”: „Nu se pune problema unei greșeli”
Președintele SUA, Donald Trump FOTO: Hepta

Nu poate exista nicio greșeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia președintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineață a unor drone ruse ar fi putut fi accidentală.

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la președintele Trump: nu se pune problema unei greșeli – acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News.

Miercuri dimineață, Polonia a doborât drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a utilizat puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

„Ar putea fi o eroare”, le-a răspuns Trump jurnaliștilor atunci când a fost întrebat despre pătrunderea dronelor în Polonia. „Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat președintele american.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

„În noaptea în care 19 drone rusești au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greșeli”, a declarat el, într-o înregistrare video postată pe platforma X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe polonez.

Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că cele cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez de drone rusești ar putea fi o „eroare”, nu un gest „intenționat” al...
Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
Politologul Cristian Preda susține că oficialitățile din România ar trebui să comunice oficial, zilnic, pe tema situației războiului din Ucraina. Acesta susține că tăcerea pe tema...
#drone rusesti polonia, #minister aparare, #Donald Trump, #eroare , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discutii: a dat un nume "greu" afara din antrenament

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
  2. Toamna își intră în drepturi. Cum vor fi temperaturile și precipitațiile în următoarele săptămâni
  3. Vicepreședintele CJ Harghita, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi accesat informații ale ANAF care nu erau destinate publicului
  4. O tânără din Rusia și-ar fi „vândut” sufletul pentru a cumpăra păpuși Labubu și un bilet la concert. Reacția dură a Bisericii Ortodoxe
  5. Mesaj pentru Trump, după ce a catalogat intrarea dronelor rusești în Polonia drept o posibilă ”eroare”: „Nu se pune problema unei greșeli”
  6. Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
  7. Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra Rusiei. Ținte din Moscova și infrastructura petrolieră, vizate
  8. Cod galben de ploi torențiale și furtuni. Vremea rea lovește 8 județe. Atenționare pentru turiștii de pe Valea Prahovei
  9. Averea lui Giorgio Armani, disputată între partener și nepoți. Cui va rămâne casa de modă
  10. Republica Moldova, în pericol să nu mai adere la Uniunea Europeană. Ce arată ultimele sondaje de opinie de peste Prut