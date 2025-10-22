Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:34
248 citiri
Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”
Moșteanu confirmă că dronele ruseșți vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc FOTO Facebook /Ministerul Apararii Nationale

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că dronele ruseşti care pătrund în spațiul aerian românesc vor fi doborâte. El a explicat miercuri, 22 octombrie, că și în cazul unor drone identificate recent în apropierea frontierei, piloții aveau deja acceptul de a le doborî dacă întră pe teritoriul României.

Moşteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă.

„Cu siguranţă va avea ordinul pilotul sau cei angajaţi în operaţiune vor avea ordinul de a o da jos. Şi azi-noapte am avut drone foarte aproape de graniţa noastră şi am avut avioane din nou în aer şi ale noastre şi ale partenerilor germani şi au avut acest accept de a angaja şi a o da jos dacă va intra în spaţiu aerian românesc”, a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că spaţiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localităţile ucrainene de pe malul Dunării, graniţa româno-ucraineană, şi că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea ţintelor aeriene care ar fi pătruns în spaţiul aerian naţional.

Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"
Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"
Ministrul Apărării Naționale, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi în județul Ilfov, în ziua de vineri, 17 octombrie 2025, el afirmând că niciuna din cozi nu a...
Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Rusia a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear în timpul căruia au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră. Președintele rus Vladimir Putin a...
#drone rusesti romania, #Ionut Mosteanu, #piloti avioane, #MApN, #razboi Ucraina , #drona
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”
  2. Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
  3. Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
  4. Jandarmii și polițiștii de frontieră primesc dreptul de a înregistra video în spații publice fără consimțământul persoanelor de față
  5. Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
  6. Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
  7. Carla Bruni, între podiumul de modă și vizitele la penitenciar. Soțul ei, fostul președinte Sarkozy, a fost încarcerat la Paris. Și ea se află sub control judiciar
  8. Donald Trump vrea să obțină despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la propriul Departament al Justiției
  9. Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”
  10. Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea