”O parte dintre români privesc războiul de pe balcon”. Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu spune că realitatea nu poate fi evitată

„Provocările” cauzate de dronele rusești în România și în Polonia se pot repeta, însă NATO a arătat că poate reacționa la ele, spune ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. El a subliniat că „o parte dintre români privesc războiul de pe balcon”, însă a dat asigurări că românii pot sta liniștiți, „pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecție”.

Întrebat despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al României în ultimele zile, ministrul Ionuț Moșteanu a subliniat că deciziile se iau împreună cu aliații din NATO.

„Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că, așa cum am văzut, provocările din Polonia și din România vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți că asta vom face în continuare împreună cu aliații noștri”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, 19 septembrie, pentru Digi24.

Apropierea geografică a războiului pornit în 2022 de Federația Rusă, prin invadarea Ucrainei, este însă o realitate obiectivă pe care românii nu o pot ignora.

„Alianța asta arată că funcționează și vedem asta aici, pe teritoriul României mai mult ca oricând, pentru că, din nefericire, o parte dintre români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, și asta este o realitate, dar iată că putem să stăm liniștiți, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecție”, a mai spus Moșteanu la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Ministrul USR își asumă că comunică mai repede cu românii privind incidente precum intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al României și prăbușirea lor pe teritoriul țării.

„Vedem din când în când apar resturi de drone, fie că e vorba de drone navale sau de drone aeriene, apar pe teritoriul României, în zona Dobrogea sau pe la malul Mării Negre. Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României, după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și ele au fost documentate și anunțate. Din punctul meu de vedere, cât sunt aici la Minister, încerc să comunic mai repede, să spun foarte clar că asta este realitatea. Mai intră câte un avion în spațiul controlat de România, deasupra Mării Negre și se mai întâmplă lucruri de astea. Suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place, asta este realitate. Important este ca instituțiile noastre să asta facă în fiecare zi, să lucreze mai bine împreună, să lucrăm mai bine împreună cu aliații și să răspundem mai rapid la astfel de provocări”, a mai spus ministrul Ionuț Moșteanu.

