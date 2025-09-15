”Orice dronă trebuie doborâtă pe loc”. Apelul unui deputat PNL pentru o reacție ”promptă și serioasă” a statului român

România trebuie să dea un răspuns clar incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian național, deci orice dronă din spațiul aerian românesc trebuie doborâtă imediat, susține deputatul PNL, Robert Sighiartău, membru al Comisiei pentru Politică Externă. El s-a declarat un susținător al poziției fostului președinte Traian Băsescu, care ar fi trimis „artileria antiaeriană de mult” în zonă.

Deputatul PNL Robert Sighiartău a pledat pentru o reacție fermă din partea României, pe fondul incidentului de sâmbătă, în care o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc.

„Din punctul meu de vedere, cel puțin în ceea ce privește reacția, reacția trebuie să fie una promptă. Sunt de acord, l-am ascultat și pe președintele Băsescu, că orice dronă care intră în România, indiferent de volum și indiferent de misiune, ea trebuie doborâtă pe loc, astfel încât reacția statului român și a capacităților militare să fie una promptă și serioasă”, a declarat deputatul PNL Robert Sighiartău la RFI, luni, 15 septembrie.

Liberalul a reacționat și la afirmația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, că piloții avioanelor F-16 ridicate în întâmpinarea dronei au decis să nu deschidă focul după evaluarea riscurilor colaterale, inclusiv cel al unui incendiu de vegetație.

„Tocmai pentru a da încredere românilor și în capacitățile militare, cu atât mai mult cu cât a fost acordul de doborâre a dronelor, aceste drone trebuiau doborâte. Acum, sigur, nu vreau să intru în detaliile din circuitul procedurilor din cadrul armatei, dar e clar că dacă se mai întâmplă astfel de lucruri și cu siguranță vor mai fi teste, ca să spun așa, de verificare și de vigilență în ceea ce privește armata română, trebuie luate măsuri foarte clare, pentru că și așa se încearcă decredibilizarea armatei române, acest război hibrid afectează instituțiile statului și mai ales cele de forță și atunci trebuie răspunsuri foarte clare”, a mai spus deputatul PNL Robert Sighiartău la RFI.

