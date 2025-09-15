”Orice dronă trebuie doborâtă pe loc”. Apelul unui deputat PNL pentru o reacție ”promptă și serioasă” a statului român

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 13:24
249 citiri
Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că „orice dronă trebuie doborâtă pe loc” FOTO Facebook /Robert Sighiartau
România trebuie să dea un răspuns clar incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian național, deci orice dronă din spațiul aerian românesc trebuie doborâtă imediat, susține deputatul PNL, Robert Sighiartău, membru al Comisiei pentru Politică Externă. El s-a declarat un susținător al poziției fostului președinte Traian Băsescu, care ar fi trimis „artileria antiaeriană de mult” în zonă.
Deputatul PNL Robert Sighiartău a pledat pentru o reacție fermă din partea României, pe fondul incidentului de sâmbătă, în care o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc.
„Din punctul meu de vedere, cel puțin în ceea ce privește reacția, reacția trebuie să fie una promptă. Sunt de acord, l-am ascultat și pe președintele Băsescu, că orice dronă care intră în România, indiferent de volum și indiferent de misiune, ea trebuie doborâtă pe loc, astfel încât reacția statului român și a capacităților militare să fie una promptă și serioasă”, a declarat deputatul PNL Robert Sighiartău la RFI, luni, 15 septembrie.
Liberalul a reacționat și la afirmația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, că piloții avioanelor F-16 ridicate în întâmpinarea dronei au decis să nu deschidă focul după evaluarea riscurilor colaterale, inclusiv cel al unui incendiu de vegetație.
„Tocmai pentru a da încredere românilor și în capacitățile militare, cu atât mai mult cu cât a fost acordul de doborâre a dronelor, aceste drone trebuiau doborâte. Acum, sigur, nu vreau să intru în detaliile din circuitul procedurilor din cadrul armatei, dar e clar că dacă se mai întâmplă astfel de lucruri și cu siguranță vor mai fi teste, ca să spun așa, de verificare și de vigilență în ceea ce privește armata română, trebuie luate măsuri foarte clare, pentru că și așa se încearcă decredibilizarea armatei române, acest război hibrid afectează instituțiile statului și mai ales cele de forță și atunci trebuie răspunsuri foarte clare”, a mai spus deputatul PNL Robert Sighiartău la RFI.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Drona rusească, interceptată în spațiul aerian al României
România trebuie să dea un răspuns clar incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian național, deci orice dronă din spațiul aerian românesc trebuie doborâtă imediat, susține...
Ministrul Apărării confirmă proveniența rusă a dronei, după ce Kremlinul a răspuns sfidător, vorbind despre un „OZN” și negând orice implicare.
Ionuț Moșteanu a declarat luni, 15...
Fostul președinte Traian Băsescu are un mesaj tranșant pentru factorii de decizie cu privire la reacția României la violarea repetată a spațiului aerian național de către drone rusești....
Ambasada Rusiei la București a respins acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea ambasadorului Rusiei la...
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit, duminică seară, despre importanța dronelor în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse și a declarat că Ucraina este pregătită să...
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat duminică seară la incidentul cu drona din Rusia care a încălcat spațiul aerian al României, afirmând că aceasta trebuia...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că România trebuie să se aștepte la repetarea incidentelor cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. El consideră că...
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a doua oară în doar trei zile....
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară,...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat duminică, 14 septembrie, concluziile raportului complet privind misiunea din noaptea precedentă, atunci când o dronă rusească a pătruns în...
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că armata bulgară a întreprins toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al...
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publice duminică, 14 septembrie, noi precizări privind incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al...
Jan Lipavský, ministrul ceh de Externe, a comentat și el incidentul cu drona rusească care a violat sâmbătă seară, 13 septembrie, spațiul aerian al României.
Lipavský a subliniat...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte...
Autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost...
Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Două aeronave...
Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii...