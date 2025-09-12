În cât timp pot interveni avioanele F-16 în cazul intrării dronelor rusești în spațiul aerian al României

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 13:03
În cât timp pot interveni avioanele F-16 în cazul intrării dronelor rusești în spațiul aerian al României
În cât timp pot interveni avioanele F-16 după detectarea dronelor rusești FOTO mapn.ro

Avioanele românești F-16 pot interveni după aceleași proceduri ca și forțele aeriene poloneze, care au acuzat 19 încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești. Declarația aparține unui pilot român de F-16, care a clarificat vineri, 12 septembrie, și în cât timp pot interveni avioanele F-16 în cazul intrării dronelor rusești în spațiul aerian al României.

Pilotul a explicat, sub protecția anonimatului din „motive operaționale”, cum intervin avioanele F-16, după depistarea dronelor rusești care se îndreaptă către teritoriul României.

„Fie că decolăm de la Mihail Kogălniceanu, fie de la Borcea, ajungem foarte repede în zona Deltei. De la Borcea facem cam 7-8 minute până în Deltă, subsonic. De la Kogălniceanu ajungem și mai repede. Deci, de când vine alerta și facem scramble, în maxim 20 de minute, să zicem, suntem în zonă,” a declarat pilotul român pentru HotNews.ro.

Decizia de a ridica avioanele F-16 pentru întâmpinarea dronelor rusești care ajung în spațiul aerian al României se ia la centrul NATO din Torrejon, responsabil cu spațiul aerian din această zonă a alianței.

Pilotul a explicat și că avioanele F-16 și sistemele de radar de la sol se coordonează, pentru că dronele mici precum cele Shahed-136, utilizate de Rusia pentru a ataca Ucraina, sunt mai greu de depistat de radarele avioanelor militare NATO.

„Primim situația de la sol, de la radare, știm unde sunt, știm ce căutăm, încercăm și noi să le reperăm prin radarele noastre. Nu tot timpul le vedem, fie că nu le reperăm pe radar, fie că ele deja au căzut sau au fost doborâte,” a mai spus pilotul român.

Legea care permite doborârea dronelor ce intră ilegal în spațiul aerian al României a fost promulgată în luna mai 2025, la peste 3 ani de la invazia Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse.

