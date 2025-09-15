Băsescu, despre incursiunile dronelor rusești în România: ”Aș fi trimis artileria antiaeriană de mult”

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:28
Fostul președinte Traian Băsescu, despre dronele rusești ajunse în România FOTO Facebook/Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu are un mesaj tranșant pentru factorii de decizie cu privire la reacția României la violarea repetată a spațiului aerian național de către drone rusești. El consideră că ar fi trebuit să fie trimise deja „mijloace de apărare de artilerie antiaeriană” în zonă, fără ca autoritățile să-și facă griji că ar provoca „incendii de vegetație”.
Din postura de șef al statului, Traian Băsescu ar fi reacționat mult mai rapid, a explicat el luni, 15 septembrie, într-o intervenție la Digi24.
„Eu aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace de apărare de artilerie antiaeriană (...) Au fost deja peste 20 de incidente. Nu se ajungea la acest număr dacă eram eu la Cotroceni”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.
El a lansat și un apel către factorii de decizie, de la șeful statului la Ministerul Apărării Naționale (MApN).
„Să fie cinstiți cu populația, să ne spună ce putem, ce nu putem și de ce avem nevoie”, a explicat Traian Băsescu, înainte de a sugera că autoritățile române vor să pară mai bine pregătite decât sunt de fapt.
Fostul comandant suprem al forțelor armate consideră inacceptabilă situația cadrului legal prin care România poate acționa și pe timp de pace la violarea spațiului său aerian de către drone și avioane pilotate.
Întrebat de întârzierile adoptării metodologiei de aplicare a legii adoptate din 19 mai, Traian Băsescu a răspuns la fel de tranșant.
„Dacă nu avem nici până acum, înseamnă că ne pasă prea puțin”, a spus fostul președinte. „Să nu ai ai metodologia până acum, mi se pare ridicol”, a completat Traian Băsescu.
