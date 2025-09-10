Cu doborârea dronelor rusești, Polonia a reușit ceea ce AUR nu voia pentru România. ”Asta e ceea ce România nu face”

”Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare”, declară politologul Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

În opinia expertului, partidul AUR ”devine, indirect, beneficiar al unui război subtil pe care Rusia îl duce și cu țara noastră, la nivel informațional”.

„Unele drone au căzut pe teritoriul României fără să fi fost doborâte — e o problemă serioasă. Riscurile cresc foarte mult, pentru că în acest domeniu inovațiile tehnice apar foarte repede. Capacitatea de a doborî drone și de a menține securitatea aeriană este pusă, astfel, sub semnul întrebării.

Legat de AUR, e simplu, partidul nu face altceva decât să multiplice mesajele așa-zise pacifiste care sunt distribuite pe rețelele sociale, în special pe TikTok. Nu e nicio legătură reală între ei și PiS (partidul polonez de extremă dreapta), inclusiv în Parlamentul European, AUR nu a avut nicio legătură cu politicile pe care PiS le-a promovat în ceea ce privește protecția Ucrainei.

AUR nu face altceva decât să continue tezele conspiraționiste care le-au fost propagate; astfel, devine, indirect, beneficiar al unui război subtil pe care Rusia îl duce și cu țara noastră, la nivel informațional. Coincidența între valorile AUR, ideile AUR și politica rusească ar trebui să le ridice susținătorilor partidului multe semne de întrebare; din nefericire, nu le ridică. Deci nu ne miră că AUR joacă acest spectacol — are nevoie să sprijine PiS, pentru că PiS are greutate în Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, și, pentru AUR, normalizarea extremei drepte trece și prin colaborarea cu PiS”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Acesta amintește că, în mod paradoxal, chiar AUR, partidul care se declară drept suveranist și un aliat al PiS (partidul de extremă dreapta care a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia), a fost principala formațiune care s-a opus celor două legi care ne protejează spațiul aerian, promulgate în prima parte a anului. Acestea au fost inspirate chiar din legislația poloneză.

Reamintim că România a înregistrat mai multe incidente cu drone rusești care au pătruns pe teritoriul țării, începând din septembrie 2023, când au fost găsite resturi la localități de graniță după atacurile asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

În prima parte a anului, președintele interimar Ilie Bolojan a promulgat două legi: una care permite doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian românesc și alta care reglementează desfășurarea, pe timp de pace, a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul României.

Curtea Constituțională a respins, în martie, contestațiile formulate de AUR, POT și S.O.S. România împotriva celor două legi, care fuseseră adoptate anterior de Parlament în februarie.

România nu doboară dronele rusești, deși are legislație

În ceea ce privește doborârea dronelor rusești de către armata Poloniei, Cristian Pîrvulescu a declarat: „E bine că dronele au fost doborâte, din păcate, asta e ceea ce România nu face”.

Primele situații de acest fel au apărut, în România, în septembrie 2023, când resturi de drone au fost descoperite în localitățile de la graniță, precum Plauru, Ceatalchioi și Grindu, în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Inițial, autoritățile de la București au negat aceste incidente, dar ulterior au confirmat prezența fragmentelor.

În cursul anului 2024, cazurile s-au repetat. Fragmente de drone au fost identificate în iulie și în octombrie, tot în apropierea frontierei cu Ucraina. Ministerul Apărării a precizat atunci că este vorba de situații generate de atacurile masive din regiune, care au împins resturile peste graniță.

La 1 martie 2025 a fost anunțată recuperarea unor fragmente de dronă rusească încărcată cu explozivi activi. Acestea au fost detonate controlat de geniști.

Până în vara anului 2025 erau deja contabilizate oficial aproximativ douăsprezece incidente confirmate, ceea ce a determinat Guvernul să adopte măsuri legislative și operaționale ce permit, în anumite condiții, doborârea dronelor care amenință spațiul aerian național.

Deși acum aveam legislație, în lunile iunie–august 2025 au continuat alertele de securitate, fără ca Armata să doboare dronele. Luna trecută, pe 6 august, locuitorii din județul Tulcea au fost ținuți timp de o oră și jumătate sub avertizare din cauza operațiunilor antiaeriene desfășurate în apropiere, în Ucraina.

Drone rusești, doborâte în Polonia

Forțele armate poloneze au anunțat miercuri, 10 septembrie, că mai multe drone rusești au intrat în spațiul lor aerian și că unele dintre acestea au fost doborâte, iar mai multe aeroporturi au fost închise în urma unui atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei. Comandamentul militar polonez a comunicat că spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul operațiunii transfrontaliere.

Potrivit unor surse citate de Reuters, între șase și zece drone rusești ar fi pătruns în spațiul aerian polonez; radarele sistemelor antiaeriene Patriot le-au detectat, dar nu au fost lansate rachete interceptoare. Forțele aliate au trimis avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, aeronave italiene AWACS pentru supraveghere și avioane pentru realimentare în sprijinul operațiunilor. Un oficial NATO a declarat pentru Reuters că Alianța regională se consultă îndeaproape cu Polonia și că Consiliul Nord-Atlantic urma să se reunească miercuri dimineață pentru a discuta incidentul; aceeași sursă a spus că NATO nu tratează pentru moment incursiunea drept un atac, dar că indicațiile inițiale sugerează o intruziune deliberată.

În România, Ministerul Apărării a ridicat două aeronave de luptă după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropierea graniței, a informat armata, iar în nordul județului Tulcea populația a primit mesaje RO-Alert ca urmare a alertei. Autoritățile române au transmis că măsurile au fost luate pentru protejarea spațiului aerian și pentru monitorizarea situației.

