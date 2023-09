Purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de Externe a afirmat că drone rusești au căzut și s-au detonat pe teritoriu românesc în timpul atacului de azi-noapte din zona Dunării, transmite Reuters. Ministerul Apărării din România neagă informația și susține ”în niciun moment, mijloacele de atac utilizate de Federația Rusă nu au generat amenințări militare directe la adresa României”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleh Nikolenko, a declarat că, potrivit Serviciului Securității Statului, în noaptea de 4 septembrie, în timpul atacului asupra portului Izmail, drone rusești au căzut și au detonat pe teritoriul României.

„Aceasta este încă o confirmare a faptului că teroarea rusă cu rachete reprezintă o amenințare uriașă nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea țărilor vecine, inclusiv a statelor membre NATO”, a subliniat Nikolenko pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Externe a cerut partenerilor să accelereze furnizarea către Ucraina de sisteme suplimentare moderne de apărare antirachetă și antiaeriană, avioane de luptă, care vor consolida protecția infrastructurii ucrainene și a statelor vecine.

Astăzi, 4 septembrie, în timpul unui atac masiv al dronelor rusești în sudul regiunii Odesa, apărarea antiaeriană a Forțelor Armate ale Ucrainei a doborât 17 drone inamice. În două comunități teritoriale au fost avariate clădiri de depozitare și producție, utilaje ale întreprinderilor agricole și industriale.

A Shaheed attack at the Danube ports of Reni and Izmail second night in a row. The anecdotal reports - like this video - go that one kamikaze drone hit the Romanian territory. pic.twitter.com/1K2bx85ga9