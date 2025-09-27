Incident cu drone la cea mai mare bază militară din Danemarca. Rusia, acuzată că amenință securitatea europeană

Drone neidentificate au fost observate vineri seară, 26 septembrie, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, Karup, după alte incidente similare la aeroporturi în această săptămână. Poliția și armata investighează evenimentul, fără a fi doborâte dronele sau confirmată originea lor.

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara și deasupra bazei aeriene”, a declarat ofițerul Simon Skelsjaer pentru AFP.

Baza Karup împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis temporar fără a afecta zborurile comerciale. Premierul Mette Frederiksen a calificat aceste incidente drept „atacuri hibride” și a indicat Rusia drept amenințare la securitatea Europei:

„Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei, și aceasta este Rusia”. Moscova a negat orice implicare, catalogând incidentele drept „provocare pusă în scenă”.

🇱🇹🇫🇮 Mysterious drones over Lithuania and Finland In Vilnius, police recorded three drones flying near the airport, forcing operations to be suspended. And last week in Finland, according to Yle, a drone flew over a hydroelectric power plant despite the no-fly zones for drones… https://t.co/eEhqsQ6xQU pic.twitter.com/akeqcBgm9L — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Ministrul danez al Justiției, Peter Hummelgaard, a explicat că scopul atacurilor este „să semene frică, să creeze diviziuni și să ne sperie”. Zborurile cu drone au apărut la scurt timp după ce Danemarca a anunțat achiziția de arme de precizie cu rază lungă de acțiune, din preocuparea că Rusia ar putea reprezenta o amenințare în următorii ani. Totodată, Danemarca intenționează să cumpere și capacități de detectare și neutralizare a dronelor.

🚨 Drones near Sweden’s main naval base At night, residents of Karlskrona spotted drones over the archipelago close to the country’s main naval base. Attempts to shoot them down were unsuccessful. Karlskrona is the heart of the Swedish Navy, from where the Baltic Sea is… https://t.co/OA29qrZ5sj pic.twitter.com/Xf1M9MNfvS — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Miniștrii Apărării din 12 state UE au convenit să prioritizeze crearea unui „zid anti-drone”, iar Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a subliniat: „Trebuie să acționăm rapid… învățând toate lecțiile din Ucraina și construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina.”

Pentru summitul european programat miercuri și joi la Copenhaga, Danemarca a acceptat sprijinul Suediei, care va furniza tehnologia sa anti-drone pentru securizarea evenimentului.

