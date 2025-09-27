Incident cu drone la cea mai mare bază militară din Danemarca. Rusia, acuzată că amenință securitatea europeană

Incident cu drone la cea mai mare bază militară din Danemarca. Rusia, acuzată că amenință securitatea europeană
Drone neidentificate au fost observate vineri seară, 26 septembrie, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, Karup, după alte incidente similare la aeroporturi în această săptămână. Poliția și armata investighează evenimentul, fără a fi doborâte dronele sau confirmată originea lor.

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara și deasupra bazei aeriene”, a declarat ofițerul Simon Skelsjaer pentru AFP.

Baza Karup împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis temporar fără a afecta zborurile comerciale. Premierul Mette Frederiksen a calificat aceste incidente drept „atacuri hibride” și a indicat Rusia drept amenințare la securitatea Europei:

„Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei, și aceasta este Rusia”. Moscova a negat orice implicare, catalogând incidentele drept „provocare pusă în scenă”.

Ministrul danez al Justiției, Peter Hummelgaard, a explicat că scopul atacurilor este „să semene frică, să creeze diviziuni și să ne sperie”. Zborurile cu drone au apărut la scurt timp după ce Danemarca a anunțat achiziția de arme de precizie cu rază lungă de acțiune, din preocuparea că Rusia ar putea reprezenta o amenințare în următorii ani. Totodată, Danemarca intenționează să cumpere și capacități de detectare și neutralizare a dronelor.

Miniștrii Apărării din 12 state UE au convenit să prioritizeze crearea unui „zid anti-drone”, iar Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a subliniat: „Trebuie să acționăm rapid… învățând toate lecțiile din Ucraina și construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina.”

Pentru summitul european programat miercuri și joi la Copenhaga, Danemarca a acceptat sprijinul Suediei, care va furniza tehnologia sa anti-drone pentru securizarea evenimentului.

