Doborârea dronelor rusești de către Polonia aduce și mai mult haos în negocierile de pace în Ucraina: „Europa este fracturată”

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a explicat, pentru Ziare.com, în ce măsură negocierile pentru pace în Ucraina vor fi afectate de doborârea dronelor rusești de către forțele armate poloneze.

„Negocierile de pace sunt, în momentul de față, într-un impas, să spunem așa. E greu să vă spun cum ar putea evolua. Continuarea războiului, poziția lui Putin, întâlnirea cu Xi Jinping și, mă rog, parteneriatul pe care îl caută — toate acestea arată că lejeritatea promovată de anumite voci la nivel internațional este problematică”, a explicat acesta.

Întrebat dacă, în urma doborârii dronelor, Europa ar putea deveni mai agresivă în cadrul negocierilor, fără să se mai lase ghidată de președintele SUA, Donald Trump, analistul a declarat că acest lucru ar fi puțin probabil.

„Europa este fracturată; războiul hibrid a produs consecințe imense. Interesul Rusiei este să creeze crize până la, mă rog, desființarea Uniunii Europene. Războiul hibrid pe care Rusia îl duce cu consistență și forță de mai bine de un deceniu și jumătate și-a atins, în mare măsură, obiectivele. Uitați-vă la instabilitatea guvernamentală din România, din Polonia, din Franța. Președinția lui Macron a devenit unul dintre cele mai importante puncte de opoziție față de Putin, iar în multe alte țări avem tranziții și slăbiciuni, în special în Germania. Europa, pentru a fi unită și pentru a răspunde amenințărilor rusești și situațiilor geopolitice, are nevoie, în primul rând, să contracareze războiul hibrid.

Când vorbesc despre Europa mă refer atât la statele membre, cât și la Uniunea Europeană în ansamblu. Pare că încă nu reușesc să facă acest lucru eficient. Testul alegerilor din Moldova va arăta multe lucruri; Uniunea Europeană încă pare să nu vadă toate riscurile la care este supusă. Discursuri sunt multe, dar problema e acțiunea eficientă împotriva acestei agresiuni, o vedem și în România, în fiecare zi. Din nefericire, conținutul care a pătruns în mintea a milioane de români îi face foarte ușor de manipulat, pentru că sistemul pe care TikTok îl prezintă ca un algoritm bazat pe marketing este, în realitate, un mecanism de radicalizare.

Iar această radicalizare creează multe probleme. Cum TikTok funcționează în afara unor jurisdicții, iar versiunea chineză are o altă linie editorială, începem să vedem că face parte dintr-o formă de agresiune și că Europa nu s-a protejat suficient în fața acesteia. America e un exemplu negativ aici, pentru că propunerile de interzicere sau sancționare a TikTok au fost blocate politic — și, de altfel, unul dintre beneficiarii masivi ai platformei a fost chiar Donald Trump. TikTok nu mai e doar un instrument. Aplicația reprezintă, deja, o operațiune de manipulare masivă și eficientă”, a conchis Cristian Pîrvulescu.

Negocierile de pace, mult mai grele decât a promis Trump

Negocierile directe de pace între Moscova și Kiev rămân în impas, marcat de divergențe profunde, deși Donald Trump a promis că va opri războiul în 24 de ore, dacă va deveni președinte. Discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina se confruntă cu incertitudini privind angajamentul american și cu opoziția fermă a Kremlinului față de prezența oricăror forțe occidentale pe teritoriul ucrainean.

Un atac aerian de proporții asupra Ucrainei, lansat în weekend de forțele ruse, a reprezentat unul dintre cele mai ample bombardamente de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, iar confruntările de pe linia frontului au continuat să mențină presiune asupra trupelor ucrainene.

În primăvara și vara acestui an, părțile au reluat negocierile directe la Istanbul, cu trei runde între mai și iulie 2025, iar la mijlocul lunii august s-au desfășurat întâlniri separate ale președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin, la Alaska pe 15 august, respectiv cu Volodimir Zelenski și lideri europeni la Casa Albă pe 18 august. Cele câteva acorduri obținute în urma acelor discuții au vizat schimburi de prizonieri și repatrierea rămășițelor soldaților, dar nu au condus la progrese vizibile către un armistițiu sau un acord de pace.

La scurt timp după discuțiile legate de locul unei eventuale întâlniri, forțele ruse au lansat un atac aerian care, potrivit informațiilor citate, a implicat 810 drone și rachete. În urma rafalei, sediul guvernului de la Kiev a fost avariat pentru prima dată de la declanșarea războiului, iar autoritățile au raportat patru persoane decedate, între care o mamă și copilul ei în vârstă de trei luni.

Președintele Zelenski a reacționat la propunerile privind locul unei posibile întâlniri cu Vladimir Putin, declarând pentru ABC News pe 5 septembrie: „Nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”. În paralel, în presă și în rândul diplomaților s-a menționat concentrarea de forțe ruse în zona Pokrovsk din regiunea Donețk, estimată de Kiev la aproximativ 100.000 de soldați, ceea ce, conform surselor citate, indică pregătiri pentru o posibilă ofensivă de toamnă.

Pe plan diplomatic, discuțiile referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina au continuat. La reuniunea „Coalition of the Willing” găzduită de președintele francez Emmanuel Macron pe 4 septembrie, a fost anunțat un angajament al 26 de state de a trimite trupe „ca forță de asigurare” în Ucraina sau de a le menține prezente pe teren, pe mare sau în aer. Macron a afirmat că în zilele următoare se va finaliza sprijinul american pentru aceste garanții, menționând implicarea Statelor Unite în toate etapele procesului.

Rusia a transmis însă poziții clare de opoziție. În China, Vladimir Putin a avertizat că trupele străine din Ucraina vor fi „ținte legitime” atâta timp cât luptele continuă, în timp ce a susținut, de asemenea, că nu ar fi nevoie de astfel de forțe dacă s-ar încheia un acord de pace — afirmație respinsă în Ucraina și de aliații occidentali, având în vedere evoluțiile din conflict de la 2014 încoace.

Un alt capitol al confruntării rămâne politica de sancțiuni. Președintele american a declarat, la 7 septembrie, întrebat dacă este pregătit să treacă la „o a doua fază” a sancțiunilor, „Da, sunt”, iar oficiali americani au afirmat că Washingtonul colaborează cu Uniunea Europeană pentru coordonarea unor posibile măsuri suplimentare împotriva Moscovei. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut la NBC că, prin impunerea unor sancțiuni și a unor tarife secundare asupra cumpărătorilor de petrol rusesc, economia rusă ar putea fi afectată puternic, ceea ce ar crește presiunea pentru negocieri.

Printre opțiunile luate în discuție la nivel european și transatlantic se numără extinderea sancțiunilor asupra așa-numitei „flote fantomă” de petroliere rusești, excluderea unor bănci din sistemul SWIFT și impunerea de sancțiuni secundare companiilor din afara Rusiei care facilitează finanțarea războiului. Oficialii europeni au anunțat că trimisul UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, urma să conducă o delegație în Statele Unite în perioada 8–9 septembrie pentru consultări pe tema coordonării măsurilor.

În actualul context, părțile rămân la distanță în privința condițiilor și locului unei eventuale întâlniri între liderii de la Moscova și Kiev, iar viitorul negocierilor pare dependent de evoluțiile militare și de intensificarea — sau nu — a presiunii economice și diplomatice asupra Rusiei.

