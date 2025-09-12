Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:13
100 citiri
Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare” FOTO kremlin.ru

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că cele cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez de drone rusești ar putea fi o „eroare”, nu un gest „intenționat” al Rusiei, cum au declarat cei mai mulți lideri europeni. În timp ce Consiliul de Securitate al ONU se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta situația, Trump a părut să minimizeze incidentul care a pus NATO în alertă.

„Ar putea fi vorba de o eroare”, le-a spus el jurnaliștilor care l-au întrebat despre intruziunea dronelor în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, considerată deliberată de Varșovia. „Indiferent de situație, nu mă bucură nimic în legătură cu această situație, dar sper că se va termina”, a adăugat șeful Casei Albe.

Această declarație vine în contextul în care autoritățile poloneze și aliații occidentali acuză Rusia că a vizat în mod deliberat Polonia în noaptea de marți spre miercuri, în timpul unei incursiuni a aproape 20 de drone.

Autoritățile locale au înregistrat cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez. În fața pericolului, avioane poloneze și olandeze, F-16 și F-35, au intervenit pentru a intercepta dronele în spațiul aerian polonez, a declarat un purtător de cuvânt al NATO. Bateriile germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de concepție americană, prezente în Polonia, au fost de asemenea activate, potrivit aceleași surse.

Polonia și aliații săi occidentali au denunțat rapid miercuri o încălcare „intenționată” a spațiului aerian, precum și o „provocare” din partea Rusiei. Ca reacție la diferite acuzații, Ministerul rus de Externe a acuzat Polonia că dorește să „escaladeze” conflictul din Ucraina, răspândind „mituri” cu privire la intruziunea dronelor.

Doborârea unor drone de către aliați intrate în spațiul aerian al NATO a fost un episod fără precedent de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, dar Trump a oferit totuși un răspuns relativ detașat. Răspunsul său inițial a fost scurt și vag. „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone?” s-a întrebat Trump miercuri dimineață pe Truth Social. „Hai că începem!”, a adăugat el, fără să precizeze la ce se referă.

Trump spune că va sprijini Polonia, fără să dea detalii concrete

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Polonia în cadrul convorbirii telefonice pe care a avut-o miercuri cu președintele polonez Karol Nawrocki, dar cei doi nu au discutat detalii, a declarat pentru CNN un oficial polonez informat cu privire la discuție.

Discuțiile despre un sprijin mai specific sunt așteptate să aibă loc la nivel militar între Ministerul Apărării Naționale și Pentagon, probabil în săptămâna viitoare, a declarat joi oficialul.

Există impresia că SUA doreau să vadă ce trimit alte țări NATO în Polonia și apoi ar putea avea loc discuții despre ce mai are nevoie Varșovia.

Polonia ar putea solicita baterii Patriot și sprijin în materie de informații și supraveghere, dar livrarea avioanelor F-35 pe care le-a achiziționat este întârziată și nu este de așteptat să aibă loc până în primăvara viitoare, a declarat oficialul.

Trump nu a furnizat detalii despre posibile sancțiuni, dar cei doi au discutat despre importanța coordonării sancțiunilor SUA cu UE, a mai declarat officialul polonez pentru CNN.

Într-o postare pe X, miercuri, Nawrocki a spus că a vorbit cu Trump „în cadrul unei serii de consultări” cu aliații. „Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților”, a scris el.

Trump și Nawrocki s-ar putea întâlni din nou la New York, la Adunarea Generală a ONU, la sfârșitul lunii, potrivit acestui oficial polonez.

Polonia încă efectuează o evaluare completă a incursiunii dronelor rusești din această săptămână, a menționat oficialul, iar după aceea ar putea solicita consultări suplimentare în cadrul NATO.

Oficialul a mai spus că patru drone au fost doborâte, iar indicația inițială este că restul au rămas fără combustibil. Oficialul a spus că Varșovia crede că Rusia va fi încurajată de acest incident.

Rusia încalcă spațiul NATO
