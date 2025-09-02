Rusia a redus atacurile cu drone împotriva Ucrainei în luna august cu o treime față de iulie

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 07:20
Rusia a redus numărul dronelor folosite în atacurile împotriva Ucrainei FOTO /lrt.lt

Rusia a redus semnificativ numărul de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului Ucrainei în luna august, arată o analiză AFP publicată luni, 1 septembrie. Scăderea numărului de drone nu a dus însă și la o reducere a daunelor și vieților pierdute cauzate de bombardamentele rusești, chiar dacă în august au fost lansate cu o treime mai puțin decât în iulie, cu peste 2.000 de drone mai puțin.

Potrivit analizei AFP făcute pe baza rapoartelor zilnice ale armatei aeriene ucrainene, Rusia a lansat un total de 4.132 drone în timpul atacurilor sale nocturne asupra Ucrainei din luna august, ceea ce reprezintă o scădere cu 34% față de luna iulie.

În ciuda acestei scăderi, bombardamentele rusești rămân mortale, provocând numeroase victime în rândul civililor.

Aceste rapoarte militare rămân „orientative” și includ, de cele mai multe ori, doar atacurile nocturne, a declarat pentru AFP armata aeriană, potrivit căreia numărul total de drone cu rază lungă de acțiune utilizate de armata rusă este probabil puțin mai mare.

În iulie, Moscova a lansat 6.297 de drone cu rază lungă de acțiune și 198 de rachete asupra vecinului său, potrivit acelorași rapoarte, un record de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Pe de altă parte, Kievul, capitala Ucrainei, a suferit la 28 august unul dintre cele mai devastatoare atacuri cu drone și rachete, care au ucis 25 de persoane, printre care mai mulți copii, în principal locuitori ai aceluiași bloc.

Record de civili uciși și răniți

Atacurile rusești cu drone și rachete împotriva orașelor ucrainene au provocat, în iunie, un număr record de civili uciși sau răniți în ultimii trei ani, a anunțat ONU. Aceste atacuri nocturne sunt aproape zilnice de la începutul războiului, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Pe lângă dronele Gheran, bazate pe modelul iranian Shahed, pe care Moscova le produce în serie, Rusia a lansat și 156 de rachete asupra Ucrainei în august. Acest lucru face ca luna august să fie a treia cea mai intensă din acest punct de vedere, din ianuarie, potrivit AFP.

Apărarea aeriană ucraineană, confruntată cu atacuri din ce în ce mai sofisticate, a doborât 83% din dronele și rachetele rusești în august, față de 88% în iulie, a concluzionat analiza AFP.

Această reducere a atacurilor cu drone în august este mai pronunțată în prima jumătate a lunii, ceea ce a coincis cu întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, care s-a încheiat fără progrese notabile în ceea ce privește sfârșitul conflictului. În a doua jumătate a lunii, Rusia a lansat două atacuri aeriene majore împotriva Ucrainei, care au implicat câteva sute de drone și rachete.

Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski reamintește că, în urmă cu două săptămâni, liderul SUA, Donald Trump, a dat Rusiei un termen de două săptămâni pentru a-și demonstra...
75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar cu o condiție. Ce și-ar dori
75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar cu o condiție. Ce și-ar dori
Un sondaj recent arată că aproximativ 75% dintre ucraineni consideră că Ucraina ar trebui să accepte o încetare a focului doar în baza unor garanții internaționale de securitate....
#drone rusesti, #razboi Ucraina, #Rusia, #atacuri drone, #negocieri pace Ucraina , #Razboi Ucraina
