România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian

România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, Polonia trimițând avioane ca răspuns la noi atacuri cu drone rusești chiar peste graniță, în Ucraina, scrie The Guardian.

Ministerul Apărării din România a anunțat sâmbătă, 13 septembrie, că spațiul său aerian a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină.

România a trimis două avioane de vânătoare F-16 sâmbătă seară pentru a monitoriza situația după atacuri, a precizat ministerul într-un comunicat.

Avioanele „au detectat o dronă în spațiul aerian național” și au urmărit-o până „a dispărut de pe radar” în apropierea satului românesc Chilia Veche, a adăugat acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă cu sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării. Ultimele incursiuni cu drone au fost „o extindere evidentă a războiului de către Rusia”, a spus el. „Armata rusă știe exact încotro se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer.”

„Nu așteptați zeci de ”șahede” și rachete balistice înainte de a lua decizii definitive”, a avertizat el, referindu-se la dronele Shahed de proiectare iraniană pe care le folosește Rusia.

La Washington, președintele american Donald Trump a declarat că este gata să impună sancțiuni majore Rusiei - imediat ce toate națiunile NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Tot sâmbătă, Polonia a declarat că ea și aliații săi NATO au desfășurat elicoptere și aeronave atunci când dronele rusești au lovit Ucraina nu departe de granița sa.

Din cauza amenințării reprezentate de drone, „aeronavele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă”, a publicat comandamentul militar al țării într-un comunicat pe X.

