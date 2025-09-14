România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 14:40
558 citiri
România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian
Dronă rusească FOTO X/@SlavFreeSpirit

România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, Polonia trimițând avioane ca răspuns la noi atacuri cu drone rusești chiar peste graniță, în Ucraina, scrie The Guardian.

Ministerul Apărării din România a anunțat sâmbătă, 13 septembrie, că spațiul său aerian a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină.

România a trimis două avioane de vânătoare F-16 sâmbătă seară pentru a monitoriza situația după atacuri, a precizat ministerul într-un comunicat.

Avioanele „au detectat o dronă în spațiul aerian național” și au urmărit-o până „a dispărut de pe radar” în apropierea satului românesc Chilia Veche, a adăugat acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă cu sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării. Ultimele incursiuni cu drone au fost „o extindere evidentă a războiului de către Rusia”, a spus el. „Armata rusă știe exact încotro se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer.”

„Nu așteptați zeci de ”șahede” și rachete balistice înainte de a lua decizii definitive”, a avertizat el, referindu-se la dronele Shahed de proiectare iraniană pe care le folosește Rusia.

La Washington, președintele american Donald Trump a declarat că este gata să impună sancțiuni majore Rusiei - imediat ce toate națiunile NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Tot sâmbătă, Polonia a declarat că ea și aliații săi NATO au desfășurat elicoptere și aeronave atunci când dronele rusești au lovit Ucraina nu departe de granița sa.

Din cauza amenințării reprezentate de drone, „aeronavele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă”, a publicat comandamentul militar al țării într-un comunicat pe X.

NATO, prinsă nepregătită în fața Rusiei. Rata de doborâre a dronelor rusești în Polonia, mai mică decât a Ucrainei ANALIZĂ
NATO, prinsă nepregătită în fața Rusiei. Rata de doborâre a dronelor rusești în Polonia, mai mică decât a Ucrainei ANALIZĂ
Drone rusești ieftine, construite din lemn și spumă, au pătruns săptămâna aceasta în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte cu sisteme de apărare ce valorează milioane de...
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Președintele...
#drone rusesti, #drone rusesti romania, #drone rusesti polonia, #NATO, #The Guardian , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  2. De ce unele state NATO nu vor să renunțe la petrolul rusesc
  3. Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor rusești. Care este motivul
  4. Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
  5. "Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian
  6. Tesla renunță la cea mai accesibilă versiune a modelului Cybertruck, din cauza cererii scăzute
  7. România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian
  8. Săptămâna începe cu proteste. Sindicaliştii din administraţie ies luni în stradă și ameninţă cu greva generală. Bolojan îi așteaptă la discuții
  9. Omagiu spectaculos pentru Papa Francisc. Chipul său, format de zeci de drone iluminate, pe cerul Romei VIDEO
  10. Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei