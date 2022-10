Capitala Ucrainei a fost atacată de Rusia în dimineața zilei de luni, 17 octombrie, cu o ploaie de drone kamikaze de proveniență iraniană.

Imaginile înregistrate pe străzile Kievului arată soldați care s-au apărat împotriva proiectilelor kamikaze cu focuri de Kalașnikov.

Informațiile actualizate furnizate de Comandamentul Aerian al Ministerului Apărării din Ucraina arată că au fost doborâte 37 dintre proiectilele Shaheed-136 lansate de Rusia, ceea ar reprezenta, conform Kievului, aproximativ 90% din totalul bombelor lansate asupra orașului.

Cele 37 de proiectile au fost neutralizate de apărarea anti-aeriană înainte de a ajuns deasupra orașului. Dronele care au scăpat neatinse au fost atacate atât de soldați, cât și de civili deasupra Kievului cu focuri de Kalașnikov sau trase din arme de precizie.

Ucraina a cerut luni, 17 octombrie, excluderea Rusiei din G20, cu o lună înainte de un summit prevăzut în Indonezia, în urma valurilor de atacuri cu drone kamikaze asupra Kievului, relatează AFP.

Those who give orders to attack critical infrastructure to freeze civilians and organize total mobilization to cover the frontline with corpses, cannot sit at the same table with leaders of G20 for sure. Time to put an end to ru-hypocrisy. RF must be expelled from all platforms.