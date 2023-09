Atac cu drone ucrainene asupra orașului Rostov, în apropierea sediului Comandamentului de sud al trupelor Rusiei VIDEO

Videoclipuri publicate pe reţelele sociale, geolocalizate de CNN, arată un atac cu drone, joi, în apropiere de sediul din Rostov-pe-Don al Comandamentului de sud al armatei ruse, care se ocupă de operaţiunile din Ucraina şi care a fost unul dintre obiectivele cucerite fără probleme de Evgheni Prigojin în timpul revoltei sale eşuate din iunie.

O explozie a avut loc la mai puţin de un kilometru de clădirea militară de pe Budonnovski Prospekt, în sud-vestul oraşului.

Anterior, într-o postare pe Telegram, guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, a declarat că o persoană a fost rănită, cel puţin trei clădiri şi mai multe maşini au fost avariate după ce apărarea aeriană rusă a interceptat două drone deasupra oraşului. "Una a căzut în afara oraşului, în partea de vest a Rostovului, a doua - în centrul oraşului, în apropiere de strada Puşkinskaia 42", a spus el, ceea ce corespunde cu geolocalizarea CNN.

În jurul locului unde s-a prăbuşit drona a fost declarată situaţie de urgenţă şi aproape 100 de locuitori au primit locuinţe temporare alternative, a declarat Golubev.

Kievul nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

Comandamentul Districtului militar de sud al armatei ruse joacă un rol-cheie în războiul din Ucraina şi a fost unul dintre locurile preluate fără probleme de Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, acum mort, în timpul revoltei sale eşuate din iunie.

Oraşul Rostov-pe-Don este situat la doar 100 km est de graniţa cu Ucraina, este cel mai mare oraş din sudul Rusiei şi este capitala regiunii Rostov, care se învecinează cu părţi din estul Ucrainei.

Pe de altă parte, drone ucrainene au fost doborâte joi şi în apropierea Moscovei şi în sud-vestul regiunii Briansk, au anunţat autorităţile ruse.

În Briansk, resturi de la una dintre cele două drone distruse au spart geamurile unei clădiri a gării şi au avariat maşini din apropiere, a relatat agenţia de presă Interfax.

În regiunea Moscovei, o dronă a fost doborâtă deasupra oraşului Ramenskoe, la sud-est de capitala rusă, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin.

Mai multe drone au lovit, de asemenea, o clădire rezidenţială din Enerhodar, un oraş din partea controlată de Rusia din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, a declarat guvernatorul numit de Rusia, Evgheni Baliţki, care a precizat că nicio persoană nu a fost rănită.

