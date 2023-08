Seria de lovituri cu drone ucrainene în diverse regiuni ale Rusiei a provocat daune însemnate, în ciuda faptului că Moscova a încercat să sugereze că nu s-a întâmplat nimic grav.

"Au apărut primele imagini cu efectele atacului cu drone efectuat de Ucraina în baza aeriană Soltsy-2, din regiunea Novgorod. Ministerul Apărării din Rusia a susținut inițial că un avion a fost doar „avariat”, dar imaginile acestui Tupolev Tu-22M3 vorbesc o altă limbă", scrie analistul militar Tendar, pe Twitter.

First pictures have emerged regarding the Ukrainian drone attack in the Soltsy-2 airbase. The Russian MoD initially claimed that one plane was only “damaged”, but pictures of this Tupolev Tu-22M3 speak a different language.

