Atac masiv al Ucrainei în Rusia. „Ploaie” de drone ale Kievului peste o fabrică de armament a Moscovei VIDEO

Drone ucrainene au lovit o fabrică de muniții din centrul Rusiei într-un atac nocturn, a declarat sâmbătă, 9 noiembrie, pentru Reuters, o sursă din cadrul Serviciului de Securitate Ucrainean, în timp ce Rusia transmite că a fost vizată peste noapte de un atac ucrainean masiv, în urma căruia a doborât 50 de drone în șapte regiuni.

Atacul asupra uzinei chimice Aleksinski, care produce praf de pușcă, muniție și arme în regiunea Tula, la aproximativ 200 km sud de Moscova, face parte dintr-o strategie de a viza fabricile care susțin războiul Moscovei împotriva Ucrainei, a declarat sursa din SBU.

„Atacurile asupra depozitelor de arme, aerodromurilor militare și fabricilor care fac parte din complexul militar-industrial rus reduc capacitatea Rusiei de a teroriza țara noastră”, a declarat sursa SBU.

