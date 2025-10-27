Zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, doborâte de Rusia. Două aeroporturi din Capitală au fost închise după atacurile nocturne

Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care au vizat Moscova în timpul unei serii de atacuri nocturne, au anunţat, luni dimineaţă, autorităţile ruse, adăugând că două dintre cele patru aeroporturi ale capitalei ruse au fost închise temporar din motive de securitate.

Aceste drone au fost doborâte în decurs de şase ore, începând cu ora 22:00 ora locală (duminică 19:00 GMT), a scris primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nu au fost furnizate informaţii cu privire la eventuale pagube.

Rusia comunică rar despre repercusiunile atacurilor lansate de Ucraina asupra teritoriului său, cu excepţia cazurilor în care sunt afectaţi civili.

Kievul nu a făcut niciun comentariu, informează Reuters.

