Armata dronelor. Ucraina se pregătește să folosească Inteligența Artificială pentru a detecta și ataca țintele rusești VIDEO

Ucraina se pregătește să utilizeze și mai mult dronele în contraofensiva decalnțatăpentru eliberarea teritoriului ocupat de Rusia.

Producția de drone a crescut de 100 de ori în 2023, iar aceasta va crește până la 140 de ori până la sfârșitul anului, a declarat ministrul Digitalizării, Mykhailo Fedorov, care a jucat un rol cheie în construirea industriei dronelor din țară.

Ucraina testează sisteme AI care pot localiza ținte la câțiva kilometri distanță și pot ghida dronele către ele, chiar dacă comunicațiile externe sunt perturbate de măsurile de război electronic, a spus el.

"Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești. Asta este sigur", a completat Federov.

⚡️The Special Military Security Services of 🇺🇦Ukraine destroy/damage 🇷🇺Russian military equipment and personnel using FPV kamikaze drones:

▪ 13 tanks

▪ 28 combat armored vehicles

▪ 15 artillery systems

▪ 32 units of automotive equipment

▪ 2 means of observation

▪ 40 firing… pic.twitter.com/HwRjDsx7RH