Zeci de drone ucrainene ar fi fost neutralizate în Rusia. "Atacuri teroriste"

Rusia a transmis vineri, 5 aprilie, că a neutralizat 53 de drone ucrainene în mai multe regiuni, ţinta principală a atacurilor fiind regiunea Rostov, din sud, unde se află cartierul general al operaţiunilor în Ucraina.

'În cursul nopţii şi în dimineaţa de 5 aprilie, mai multe tentative ale regimului de la Kiev de a comite atacuri teroriste cu ajutorul dronelor aeriene au fost împiedicate', a indicat Ministerul Apărării într-un comunicat.

În total, au fost doborâte sau interceptate 53 de drone, dintre care 44 deasupra regiunii Rostov, a precizat ministerul.

Oraşul Rostov-pe-Don, capitala regiunii, găzduieşte cartierul general al trupelor ruse implicate în ofensiva în Ucraina, lansată în februarie 2022.

Potrivit Ministerului Apărării, atacurile cu drone au mai vizat regiunile Saratov (1), Kursk (1), Belgorod (1) şi Krasnodar (6).

Ucraina a promis să aducă luptele pe teritoriul Rusiei ca represalii la numeroasele bombardamente ruse, înmulţindu-şi atacurile în ultimele săptămâni.

Russia’s Morozovsk Airbase is currently under Ukrainian drone attack, with several explosions seen in the vicinity of the airfield.

Morozovsk is home to a number of Russian Air Force Su-34 fighterbombers. pic.twitter.com/CnEP4U8tjv