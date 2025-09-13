Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 20:30
159 citiri
Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României
FOTO X/@SirJadeja

Autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă după ce Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Ulterior, în jurul orei 20:00, a fost emis un al doilea mesaj RO-Alert pentru aceeași zonă, indicând o posibilă nouă intrare a unei drone în spațiul aerian național. În acest context, două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost desfășurate pentru a monitoriza situația.

„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea.

Din informațiile Digi24, a fost depistată o altă dronă în apropierea granițelor, însă nu este clar dacă și aceasta a încălcat spațiul aerian al României. Misiunile Armatei sunt în dinamică.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că România își apără spațiul aerian și rămâne vigilantă în fața agresiunii rusești. El a subliniat că misiunile de interceptare a dronelor sunt în desfășurare și că vor fi furnizate detalii suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Aceste incidente se înscriu într-o serie de încălcări ale spațiului aerian românesc de către drone rusești, în contextul conflictului în desfășurare din Ucraina.

UPDATE Drone rusești în spațiul aerian al României. Încă un mesaj RO-Alert pentru Tulcea. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere
UPDATE Drone rusești în spațiul aerian al României. Încă un mesaj RO-Alert pentru Tulcea. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere
Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii...
Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Două aeronave...
#drone, #tulcea, #ROALERT, #Ministerul Apararii , #drone cazute
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Trebuie sa fim pregatiti". Viktor Orban, acuzat ca ar vrea sa anexeze regiunea ucraineana Transcarpatia

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României
  2. Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”
  3. Patrulă cu avioane de vânătoare la granița de est a Poloniei după ce dronele rusești i-au pătruns pe teritoriu. Aeroportul din Lublin, închis
  4. Două școli din București funcționează în trei schimburi. Reacția ministrului Educației: „Este ilegal”
  5. Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 25 de răniți - VIDEO
  6. UPDATE Drone rusești în spațiul aerian al României. Încă un mesaj RO-Alert pentru Tulcea. Avioane de vânătoare au fost trimise în recunoaștere
  7. Un șofer beat a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO
  8. Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
  9. Acuzația lansată de liderul comunității maghiare din Kiev la adresa lui Viktor Orban privind regiunea ucraineană Transcarpatia
  10. Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia