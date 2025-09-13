Alertă dublă la Tulcea: RO-Alert emis din nou după ce Ministerul Apărării a anunțat că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian al României

Autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă după ce Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol.

Ulterior, în jurul orei 20:00, a fost emis un al doilea mesaj RO-Alert pentru aceeași zonă, indicând o posibilă nouă intrare a unei drone în spațiul aerian național. În acest context, două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost desfășurate pentru a monitoriza situația.

„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea.

Din informațiile Digi24, a fost depistată o altă dronă în apropierea granițelor, însă nu este clar dacă și aceasta a încălcat spațiul aerian al României. Misiunile Armatei sunt în dinamică.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că România își apără spațiul aerian și rămâne vigilantă în fața agresiunii rusești. El a subliniat că misiunile de interceptare a dronelor sunt în desfășurare și că vor fi furnizate detalii suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Aceste incidente se înscriu într-o serie de încălcări ale spațiului aerian românesc de către drone rusești, în contextul conflictului în desfășurare din Ucraina.

