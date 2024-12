Armata ucraineană anunță că a realizat un atac cu drone care a distrus un depozit de muniție al Rusiei.

Drone cu rază lungă de acțiune au lovit un depozit de muniție situat pe terenul de antrenament militar Kadamovsky din regiunea Rostov a Rusiei, a dezvăluit o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citată de publicația The Kyiv Independent la data de 25 decembrie 2024.

Poligonul militar Kadamovsky se află în apropierea orașului Novocherkassk și este unul dintre cele mai mari din Rusia. Drone lansate de SBU ar fi distrus complet un depozit de muniție care servea la aprovizionarea trupelor ruse din sectorul Kramatorsk (regiunea Donețk).

"Acum, rușii se confruntă cu importante dificultăți logistice, ceea ce le afectează capacitatea de a executa operațiuni de luptă", preciza sursa citată.

💥SBU drones have blown up an ammunition depot at the Kadamovskoye training ground in Rostov region.

This training ground is one of the largest in Russia. According to Ukrainian sources, the enemy used this depot to supply its troops in the Kramatorsk sector.

