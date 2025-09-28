Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 16:17
301 citiri
Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
Drona FPV/ FOTO:X@XClassHero

Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor.

”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie specială securităţii. Prin urmare, de luni şi până vineri, închidem spaţiul aerian danez tuturor zborurilor dronelor civile”, anunţă într-un comunicat ministrul danez al Transporturilor Thomas Danielsen.

Survolări ale unor drone neidentificate în spaţiul aerian danez, începând de luni, 22 septembrie, au antrenat închiderea mai multor aeroporturi.

Danemarca a sugerat o posibilă implicare rusă, acuzaţii respinse de către Moscova.

Copenhaga găzduieşte un summit UE miercuri şi joi.

”În acest fel, eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate cu drone legale şi invers”, afirmă ministrul Transporturilor.

Orice încălcare a acestei interdicţii este pasibilă de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani, precizează ministerul.

Thomas Danielsen precizează că obiectivul acestei interdicţii este să simplifice activitatea poliţiei şi autorităţilor locale.

”Poliţia este în stare de alertă consolidată, iar autorităţile noastre trebuie să-şi folosească forţele necesare pentru a-i proteja pe danezi şi pe invitaţii noştri”, a declarat el.

Această interdicţie va permite poliţiei să nu-şi ”consacre eforturile dronelor civile”, care nu reprezintă nicio problemă la adresa securităţii şi poliţiei, a subliniat el.

Poliţia a anunţat sâmbătă că a primit peste 500 de semnalări de zboruri de dronă de la publicul danez, dintre care marea majoritate a fost îndepărtată, considerată ca lipsită de interes.

Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, a doua zi la rând, a anunţat duminică armata daneză.

”Forţele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalaţii în timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică). Mai multe mijloace au fost desfăşurate”, a anunţat într-un comunicat armata.

Ea nu a furnizat niciun alt detaliu despre incidente şi nici despre răspunsul armatei.

NATO ar putea avea o nouă întrunire. Danemarca analizează activarea Articolului 4, după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian
NATO ar putea avea o nouă întrunire. Danemarca analizează activarea Articolului 4, după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian
Danemarca analizează activarea articolului 4 din Tratatul NATO după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian, inclusiv deasupra aeroportului Aalborg și a bazelor...
Mai multe drone au survolat aeroporturi și o bază militară din Danemarca. Traficul aerian a fost perturbat și zborurile au fost redirecționate VIDEO
Mai multe drone au survolat aeroporturi și o bază militară din Danemarca. Traficul aerian a fost perturbat și zborurile au fost redirecționate VIDEO
Mai multe drone de origine necunoscută au survolat miercuri noaptea patru aeroporturi din Danemarca, inclusiv baza aeriană Skrydstrup, provocând închiderea temporară a aeroportului Aalborg și...
#drone, #Danemarca, #summit UE , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 30 de ani, a iesit cu un pusti de 17 ani si a spus totul, dupa ce imaginile au facut inconjurul lumii si a aflat adevarul
ObservatorNews.ro
Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adauga si o casa
Adevarul.ro
Ce pregateste Guvernul in pachetul 3 de masuri fiscal-bugetare. Economist: "O sa o luam din nou la vale"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
  2. Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
  3. America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de angajați federali pleacă marți
  4. Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD după acuzațiile că mai multe ONG-uri fac campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi
  5. Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
  6. Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori
  7. Trei morți și opt răniți într-un atac armat. Un bărbat a deschis focul asupra unui bar, dintr-un vapor VIDEO
  8. Panică în Turcia după un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade. Seismul, resimțit puternic din cauza adâncimii reduse
  9. Ucraina anunță înființarea Forțelor de apărare aeriană fără pilot, o nouă structură în armată VIDEO
  10. Dinastia Ellison, noul jucător în media americană. Legătura cu Trump și expansiunea dincolo de tehnologie