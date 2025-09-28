Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”

Danemarca urmează să interzică zborul tuturor dronelor civile săptămâna viitoare, pe teritoriul danez, pentru a asigura securitatea unui summit al Uniunii Europene care reuneşte şefi de stat şi de guverne la Copenhaga, anunţă duminică Ministerul danez al Transporturilor.

”Danemarca urmează să-i primească pe liderii europeni săptămâna viitoare şi vom acorda o atenţie specială securităţii. Prin urmare, de luni şi până vineri, închidem spaţiul aerian danez tuturor zborurilor dronelor civile”, anunţă într-un comunicat ministrul danez al Transporturilor Thomas Danielsen.

Survolări ale unor drone neidentificate în spaţiul aerian danez, începând de luni, 22 septembrie, au antrenat închiderea mai multor aeroporturi.

Danemarca a sugerat o posibilă implicare rusă, acuzaţii respinse de către Moscova.

Copenhaga găzduieşte un summit UE miercuri şi joi.

”În acest fel, eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate cu drone legale şi invers”, afirmă ministrul Transporturilor.

Orice încălcare a acestei interdicţii este pasibilă de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani, precizează ministerul.

Thomas Danielsen precizează că obiectivul acestei interdicţii este să simplifice activitatea poliţiei şi autorităţilor locale.

Ads

”Poliţia este în stare de alertă consolidată, iar autorităţile noastre trebuie să-şi folosească forţele necesare pentru a-i proteja pe danezi şi pe invitaţii noştri”, a declarat el.

Această interdicţie va permite poliţiei să nu-şi ”consacre eforturile dronelor civile”, care nu reprezintă nicio problemă la adresa securităţii şi poliţiei, a subliniat el.

Poliţia a anunţat sâmbătă că a primit peste 500 de semnalări de zboruri de dronă de la publicul danez, dintre care marea majoritate a fost îndepărtată, considerată ca lipsită de interes.

Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, a doua zi la rând, a anunţat duminică armata daneză.

”Forţele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalaţii în timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică). Mai multe mijloace au fost desfăşurate”, a anunţat într-un comunicat armata.

Ea nu a furnizat niciun alt detaliu despre incidente şi nici despre răspunsul armatei.

Ads