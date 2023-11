Drone doborâte deasupra unui aeroport din nordul Irakului unde sunt staționate trupe SUA și internaționale VIDEO

Trei drone înarmate au fost doborâte marţi, 7 noiembrie, deasupra aeroportul din Erbil din nordul Irakului, unde forţe americane şi internaţionale sunt staţionate, în două atacuri separate, a informat într-un comunicat serviciul de combatere a terorismului din Kurdistanul irakian, relatează Reuters şi AFP.

Nu se ştie până în prezent cine a fost responsabil pentru atacuri, ultimele dintr-o serie care a vizat trupele SUA din Irak şi Siria, într-un context în care tensiunile se amplifică în Orientul Mijlociu din cauza războiului Israel-Hamas.

Sistemul de apărare de la o bază militară de lângă aeroport a reuşit să doboare dronele, potrivit comunicatului citat. Nu au existat victime sau pagube asupra infrastructurii, a declarat un oficial al Departamentului de Stat al SUA.

La primul atac "asupra bazei militare de la aeroportul Erbil, două drone au fost doborâte când erau în aer", menţionează comunicatul. Apoi, o a treia dronă a căzut la sol fără a exploda, potrivit aceleiaşi surse.

Footage from the Drone Attack tonight on U.S. Forces at Erbil Air Force Base in Northern Iraq showing the Impact of at least 1 Drone inside of the Fence surrounding the Base; in the Second Video after the Attack you can see the launch of a Raytheon “Coyote” Counter-UAS which is… pic.twitter.com/b2R23vtMoc