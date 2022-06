Atacul nocturn al unei drone ucrainene asupra unor soldați ruși aflați în tranșee. Nimeni nu a supraviețuit VIDEO

Dronele ucrainene și-au dovedit eficacitatea în războiul declanșat de invadatorii din Rusia.

Grenade modificate sunt ”agățate” de drone comerciale, care apoi sunt lansate asupra unor vehicule militare sau chiar asupra unor soldați inamici.

Ultimele ”upgrade-uri” ale dronelor au permis zborul pe timp de noapte, ceea ce face ca acestea să fie foarte rar depistate de ruși.

Ultimele imagini cu ”atacul” unor drone, publicate pe Twitter, arată o acțiune asupra unor soldați ruși, aflați în tranșeee.

Ukrainian drone, most likely a DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, operated by the 47th Separate Battalion dropping munitions on Russian troops.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/sgW4fPvU51